國民黨稱兩岸智庫交流不談政治 鍾佳濱：見了誰才是重點

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱。（本報資料照片）

國民黨副主席蕭旭岑今（28）日宣布2月2日將率團赴陸出席由雙方智庫舉辦的「兩岸交流合作前瞻論壇」交流活動，主題不涉政治，以觀光旅遊、產業交流、環境永續發展為主。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱酸說，國民黨見大陸國台辦主任宋濤不談政治，難道是去哈囉嗎？

蕭旭岑表示，國民黨主席鄭麗文特別重視此次論壇，希望能討論兩岸民眾共同關切，攸關兩岸深化交流的前瞻性議題，包括氣候變遷、防災、能源問題、AI未來發展，以及台灣產業急需出路分展的問題。他特別提到，此次智庫交流不涉政治議題，這是雙方的高度共識，去政治化這件事，雙方智庫對接討論時，大家已經有相當共識。

對此，鍾佳濱表示，用智庫交流包裝國共論壇，瞞不過國際社會的觀察，請問國民黨到了中國見不見宋濤？見宋濤不談政治，難道你是去哈囉嗎？所以到那裡見了誰才是重點。

另外，針對日本首相高市早苗表示，若台灣發生緊急事態，而日本在與美軍聯合撤僑的行動中「只顧自己逃走」，那麼維持了數十年的日美同盟將會瞬間崩潰，鍾佳濱認為，高市早苗的發言不只是提醒美國、日本，也是提醒第一島鏈印太地區的國家。

