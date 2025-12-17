國民黨稱將續推民生法案 沈富雄：別給卓榮泰藉口做「假性從良」

行政院長卓榮泰15日宣布不會副署由藍白聯手通過的《財政收支劃分法》，並強調若因此被提出倒閣，將視為自己「畢生的民主勳章」。國民黨團書記長羅智強則於昨（16）日強調，當前正處關鍵的憲政時刻，在野黨絕對不會因為賴清德的「行政濫權、執政獨裁」，而有任何退卻，會加緊推出各項福國利民的民生法案。對此，前立委沈富雄提出不同看法，直言「不能給他藉口做這種假性的從良。」

沈富雄今（17）日接受《風傳媒》節目《下班瀚你聊》專訪表示，現在已將總統賴清德與卓榮泰視為大逆不道，「要繼續讓他大逆不道，然後讓他真的非下台不可，要不然這輩子就無法對歷史交代。」他認為，現在通過算好的法律讓行政院副署，反而替對方形象翻身。他以強烈比喻指出，一個人已經是漢奸，能夠讓他做一些好事，讓他變成不是漢奸嗎？這就洗白。

主持人黃暐瀚提問，「如果未來繼續修法，行政院一一副署，那就代表有的他會副屬，這是合憲和法的，（有些）為什麼不副署？因為立法院亂搞，所以大老（指沈富雄）的意見是說，從現在開始不要有一條法案送去行政院讓他副署對不對？」

沈富雄回應，「不能讓他副署，讓他副署，他就變成又洗白回來了。」他進一步以諷刺的說法形容，「就像有人說自己從良了、成了良家婦女，不能再說（從事）八大行業了，你不能給他藉口做這種假性的從良。」

黃暐瀚隨後整理沈富雄的立場指出，「你現在的明確意見就是藍白不要再修任何法，第二，不要提出倒閣，撞到再提出倒閣？」對此，沈富雄表示，「要逼他下台，但是不能舉手表決」，黃暐瀚質疑，若不透過表決，實際上也無法逼行政院長下台，沈富雄則多次強調「不一定」，並進一步說明，「現在就讓卓榮泰每天來議場，上不了台，每天都這樣，你受得了嗎？不舉手表決也讓他下不了台，為什麼下不了台，因為沒辦法上台。」

