國民黨稱「一個兩區」超譯 邱垂正：兩岸互不隸屬是客觀事實

[Newtalk新聞] 中配鄧萬華因國籍問題被解除花蓮村長職務，經過訴願後判定撤除原處分。大陸委員會主委邱垂正今（20日）接受POP Radio《POP撞新聞》主持人黃暐瀚專訪時表示，國籍法的主管機關為內政部，故陸委會尊重且支持內政部的立場，但若中配遇到參政權的問題，陸委會仍將關懷與協助。至於國民黨副主席蕭旭岑日前提出「一國兩區」的說法，邱垂正強調，「中華民國是主權國家，與中華人民共和國互不隸屬是客觀事實。」對於個別政黨的兩岸路線，陸委會不進一步評論，但他也提醒，民調顯示，台灣民眾有８成以上都主張廣義維持現狀。

邱垂正說，在台灣有36萬7千位的中配，「都希望他們安居樂業，遵守台灣的法律」，他期望全民共同守護台灣，更表示歡迎中配成為台灣大家庭的一份子，「只要有生活的問題都將照顧」。

黃暐瀚則舉出國籍法20條「中華民國國民取的外國國籍者，不得擔任中華民國公職」，問到中配因兩岸政治情況，中共不承認中華民國，欲放棄中華人民共和國國籍遭拒，在中配無法提出國籍放棄證明的狀況下，是否形同剝奪其參與民選公職的機會？邱垂正指出，國籍法並非針對中配，但現行法律規定須於就職前一年內放棄外國國籍，並於到職後一年內完成喪失該國國籍並取得證明文件。至於是否要修法？邱垂正表示「須尊重內政部」。

至於原定12月將舉行的雙城論壇是否將如期舉行？邱垂正表示，政府支持合於規範、對等尊嚴、不預設任何政治前提的兩岸交流，都將正向看待。他說，兩岸城市交流應聚焦在市政本質，不要涉及到中央權責之下或呼應中共統戰宣傳。邱垂正指出，目前尚未收到台北市政府提出12月雙城論壇申請，待提出後，該會都將依相關規範審查並給予協助。由於雙城論壇舉行日期自9月延宕至12月，邱垂正表示，若整體申請的大方向未有變動，陸委會將以最快的速度同意。

蕭旭岑日前提出「一國兩區」說法，邱垂正指出，「中華民國是主權國家，與中華人民共和國互不隸屬是客觀事實」。他表示，對於個別政黨的兩岸路線，陸委會不進一步評論，但他也提醒，民調顯示，台灣民眾有８成以上都主張廣義維持現狀。

邱垂正指出，政府依據《中華民國憲法》、《兩岸人民關係條例》及其他相關法令處理兩岸事務，立場一貫而堅定；而陸委會仍將秉持四個堅持：維持現狀，不卑不亢，致力維護台海和平穩定繁榮現狀，這是當前政策。邱垂正也說，「一國兩區」的說法過於簡化，已經形同「超譯」，他認為應該反問提出者「中華民國在哪裡？我們的主權在哪裡？有沒有我們主權的空間？」

