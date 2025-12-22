國民黨立委低調赴中惹議 吳宗憲失言護航遭轟洗白中共

（記者陳志仁／台北報導）針對翁曉玲、葉元之、林思銘、鄭正鈐、呂玉玲、邱若華、涂權吉等七位國民黨立委，上週五在事前未對外說明情況下啟程前往中國廈門，對外僅稱參與「廈門台商投資企業協會」相關活動；但內容高度政治化，引發社會高度疑慮。

民進黨發言人吳崢今（22）日召開記者會，直言國民黨立委才剛在立法院杯葛國防預算與國安法案，週末卻集體低調赴中，時間點與政治敏感性不言可喻；然而國民黨立委吳宗憲卻為護航赴中行徑，語出驚人稱「民進黨宣傳赴中會被活摘器官，那沈伯洋父親的器官還健在嗎？」引發輿論譁然。

吳崢痛批，吳宗憲身為國民黨中央一級主管，竟以平民身體健康甚至器官作為政治嘲諷，不僅泯滅人性，也暴露國民黨為轉移赴中爭議焦點，不惜消費國人健康安全，更替中共獨裁政權擦脂抹粉；相關言論繼先前國民黨高層稱普丁「不是獨裁者」後，再度偏離國際人權與民主價值，讓國際社會看笑話。

吳崢強調，立委掌握國防、國安資訊及預算審查權力，若赴中與中國黨政人士接觸，本就應接受更嚴格監督；民進黨主張凡行使公權力者赴中，依法應向國安單位及陸委會報備，立委亦例外，但相關修法自去年以來，已遭國民黨阻擋超過七百次，制度化、透明化監督機制始終無法建立，令人質疑其真正動機。

吳崢提出兩項具體要求，包括立法院程序委員會不應再杯葛《強化國防特別條例》付委審查，以及行政院已通過的國安相關法案應儘速付委討論；直指，若國民黨持續阻擋國防預算與國安法案，外界對其立委「赴中領旨、返台照辦」的質疑，恐將難以撇清，國民黨必須向台灣社會清楚交代。

