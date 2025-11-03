國民黨立委吳宗憲帶領立法院同仁來宜蘭考察

國民黨立委吳宗憲率立院同仁來宜蘭考察。（吳宗憲服務處提供）

▲國民黨立委吳宗憲率立院同仁來宜蘭考察。（吳宗憲服務處提供）

國民黨立委吳宗憲於今（三） 日帶領立法院同仁來宜蘭考察，為的是一句承諾：詐騙要擋在最前線，錢要留在被害人手上！此次找來法務部、司法院、調查局、警政署、內政部地政司、宜蘭地檢、宜蘭地院、縣府地政處／民政處／社會處／財政稅務局、縣警局及宜蘭縣調站一同研商對策與分工，從查扣、保全到宣導與預警，全面補洞。

吳宗憲表示，宜蘭的難處很真實：我們的長輩多自己居住、孩子在外地打拚、社區分散。而詐騙集團鎖定不動產的手法日新月異，常是一張紙、幾句話，就把長輩一輩子的積蓄「處理」掉 。遇到詐騙，不是誰貪或笨，是壞人專挑我們的急與善。

廣告 廣告

詐團甚至會鑽民事契約漏洞，用本票等債務包裝，使行政端難以即時識別，等進入司法，求償又遙遙無期 。面對地政單位近年的國賠壓力，第一線承辦如果沒有清楚的SOP與制度當底氣，就會不敢攔、不敢問 。吳宗憲說。

吳宗憲提出三大制度主張： 建立「司法聯防機制」：須打破民事與刑事的壁壘，快速保全資產，共同圍堵詐團金流。行政防堵： 地政多問一句、警方到場關懷 。司法加速： 建議檢方主動啟動資產保全、法院加速保全裁定並與民執處即時協同 。目的只有一個：讓被害人拿回更多，讓詐騙無法得逞！

向中央喊話：給予基層同仁「底氣」！建立SOP、責任分明，遇疑義可暫緩並通報，既能保障被害人獲償，也能降低國賠與基層壓力。建議：專業黑名單： 由地政司與法務部建立涉案地政士名單。資訊連線： 由地政司與警政署建立偽造權狀／調閱登記原卷資訊平台。異常通報： 由戶政司把印鑑證明異常做成通報模組，與地政、警政連線。

宜蘭模式：將社工拉進防線。宜蘭的高齡族群比例甚高，更需要「到點宣導」 。吳宗憲建議把社工＋村、里幹事＋地政＋警察串起來，在你需要時走向你，溫暖把關、溝通清楚。

他會持續把地方的聲音帶進中央、把中央的資源帶回地方。若將來能承擔更多責任，目標很簡單：宜蘭＝全台最安全的居住城市。吳宗憲期望：讓今天在宜蘭的努力，能成為示範區，讓中央優化制度，帶著全國各縣市一起防堵。讓長輩放心住、孩子安心拚；讓聯防成制度，讓守護是日常。一起把詐騙擋在家門外，讓每一盞家的燈，都亮得更久。