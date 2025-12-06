國民黨立委吳宗憲懇請全國鄉親 一起為宜蘭的警察弟兄祈福 平安度過難關
▲國民黨立委吳宗憲懇請全國鄉親，一起為宜蘭的警察弟兄祈福，平安度過難關。（記者董秀雲攝）
國民黨立委吳宗憲表示，一名廿四歲的林姓員警，在支援副總統蕭美琴的行程時，遭自小客車猛烈撞擊。他持續與縣警局保持聯繫，稍早警察局長劉炯 炫告訴他，林姓員警生命跡象已穩定，並轉院到台北榮總，在此要懇請全國鄉親，一起為我們宜蘭的警察弟兄祈福，平安度過難關。
立委吳宗憲還是要再次懇請國人，一起為林姓員警、為我們宜蘭的員警弟兄祈福，期盼他度過難關，早日康復，也希望民進黨高官們看見基層的辛苦，看見宜蘭的需要，不要只是為了選舉才來到宜蘭，宜蘭人都看在眼裡。
據媒體報導，林姓員警的爸爸也曾是警察，媽媽難過表示，擔心了三十幾年，好不容易等到爸爸退休，如今孩子從警卻遭遇事故，更令媽媽不解的是，林姓員警本來休假，卻被叫去支援，爸爸更痛心地說：「本來沒排班為何又要再出勤！」
很遺憾，從蕭美琴的臉書上可以發現，原來蕭美琴好不容易來一趟宜蘭，不是關心縣政、也不是關心基層員警，而是專門來幫民進黨宜蘭縣長候選人林國漳輔選！
民進黨高官搞政治，害得平時業務繁重的基層員警，休假還得上班，甚至遭逢意外，結果始作俑者蕭美琴跟林國漳，至今臉書沒有任何一句慰問及道歉，為了選舉，你們到底把基層人員當什麼？吳宗憲痛批。「過去我擔任檢察官，跟警察並肩作戰打擊犯罪，我深深理解基層員警的辛苦，但國家並沒有給予應有的照顧，反而把他們當成輔選的工具，甚至執政黨的立法委員在國會不停阻擋在野黨提出照顧警消的相關法案。」
