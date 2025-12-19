國民黨立委吳宗憲捍衛農權 籲老農津貼提高至一萬五千元

國民黨立委吳宗憲出席「捍衛農權 老農津貼提高至一萬五千元！刻不容緩！」向政府喊話照顧農民，創造產業永續。（圖：吳宗憲辦公室提供）

▲國民黨立委吳宗憲出席「捍衛農權 老農津貼提高至一萬五千元！刻不容緩！」向政府喊話照顧農民，創造產業永續。（圖：吳宗憲辦公室提供）

國民黨立委吳宗憲今（十九）日出席「捍衛農權 老農津貼提高至一萬五千元！刻不容緩！」記者會，向政府喊話照顧農民、以農立國不能只是口號，更要付出行動，國家必須提供更多的誘因，提升農民的生活水準，才能有新的一代投入農業發展，創造產業永續。

吳宗憲呼籲，為了讓宜蘭的農業擺脫高齡化，勢必要提高老農津貼至一萬五千元，同時也讓未來想要投入農業的青年知道，從事農業也能有退休生活，放心地全力衝刺農業發展，宜蘭的農業才能永續。

廣告 廣告

吳宗憲表示，宜蘭縣務農人口將近五萬人，人口老化從農業就看得到，農民們靠天吃飯，血本無歸的情形更是常見，「如果政府連農民的晚年都無法妥善照顧，誰要投入農業？」因此，自從他上任後，就開始與其他同樣身為農業大縣的立委們一同合作，修改老農津貼，提高現在的老農補助。

吳宗憲提到，他長期與宜蘭的青農們接觸，前幾天也參加了宜蘭青農聯誼會會長交接典禮，不管是在當天的活動上或是平時交談中，都經常聽到他們的甘苦談，非常欽佩青農的理想，同時疼惜這群人的辛苦，因此，提高提高老農津貼，不只是為了老農，更是希望成為青年投入農業的誘因。

老農津貼是政府照顧老年農民的福利，年滿六十五歲、有農保年資者可領取，目前全額為新台幣八一一0元。吳宗憲以實際經驗指出，大家如今到超市採購不難發現，隨便一盤肉價格快破百元，便當也不斷調漲，早已吃不到百元內的雞腿便當，就連最基本的小火鍋配飲料也都要三00元，「當我們的薪水像東南亞水準，消費的價格卻像歐洲，如果老農津貼每月仍然只有八千餘元，是連生病都不敢！」

我國整體糧食自給率近十年有明顯下降趨勢，一九八0年代中期尚有五成以上，如今僅約三成，相較周邊先進國家偏低，美國、加拿大等產糧國自給率超過百分之一百，與我國農業條件類似的日本約百分之四十一、韓國則約百分之四十五，而台灣僅約百分之三十。吳宗憲表示，從數據可以知道，不光是飲食文化的改變影響糧食自給率，如今連投入農業的人也越來越少，「一旦糧食不足時，我們怎麼備戰？這不是國安危機，什麼才是國安危機？」