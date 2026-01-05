國民黨立委指兩岸條例撤案！林宜瑾辦公室狠打臉 議事處也認：沒撤案

記者詹宜庭／台北報導

民進黨立委林宜瑾提案修正《兩岸人民關係條例》，擬將兩岸關係名稱改為「台灣與中國關係」，並刪除條文中「國家統一」等字眼，目前已獲得20名同黨立委連署。然而，該法案引發在野黨批評，國民黨立委羅智強、徐巧芯今（5日）在臉書發文，聲稱該案已撤案。對此，林宜瑾辦公室回應，該案僅處於連署階段，尚未正式成案，何來撤案之說？立法院議事處也強調，目前該案並未排入院會議程，立法委員本就有權在提案前修正內容，因此沒有撤案之說。

林宜瑾於3日表示，自己將提案修正《台灣地區與大陸地區人民關係條例》，除了將法案名稱改為《台灣與中華人民共和國人民關係條例》，也將刪除條文中「國家統一前」、「地區」等用詞，以去除將雙方視為一國內部區域的表述，使法條更貼近現實，釐清我國與中華人民共和國之對等關係，該案已獲得超過20位民進黨立委連署，將正式送交提案。

不過，此案引發在野黨強烈批評，羅智強下午在臉書發文指出「賴清德子弟兵林宜瑾的《兩國條例》撤案了」；徐巧芯則稱，「林宜瑾今早到議事處撤案，說好的不撤案呢？」對此，林宜瑾辦公室回應，該案僅處於連署階段，尚未正式成案，何來撤案之說？立法院議事處也強調，目前該案並未排入院會議程，立法委員本就有權在提案前修正內容，因此沒有撤案之說。

