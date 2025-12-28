國民黨立委謝衣鳳表態 挑戰成為彰化縣長候選人

賴清德總統於今（28）日前往彰化縣溪湖鎮永安宮、福安宮參香祈福，並在永安宮媽祖前正式為民進黨下屆彰化縣長提名人選定調，期盼大家全力支持陳素月，「接班王惠美縣長的工作」。謝衣鳳今日也終於表態，經過長時間思考，以及考量眾多支持者聲音，「我願意來挑戰成為國民黨2026彰化縣長候選人」。

賴總統28日的祈福行程中，民進黨祕書長徐國勇、現任彰化縣長王惠美，以及國民黨下屆縣長呼聲最高的立委謝衣鳳皆共同出席。綠營方面，除陳素月外，立委黃秀芳、前市長邱建富及彰化市長林世賢也全員到齊。

賴總統表示，針對2026年彰化縣長布局，國民黨還沒初選，民進黨提早一些，選對會已拍板陳素月出戰，他特別感謝參與「類初選」的4位人選：陳素月、黃秀芳、邱建富與林世賢，讚許他們過去的表現獲得縣民肯定。

賴總統也在現場說，他今天很期待向媽祖祈福，除希望台灣國泰民安，也正式向媽祖及彰化鄉親請託，要求大家大力支持陳素月，讓她能「接班王惠美縣長的工作」。

根據《周刊王CTWANT》報導，謝衣鳳稍早正式表態，指出經過長時間思考，以及考量眾多支持者聲音，她願意來挑戰成為國民黨2026彰化縣長候選人，並整合黨內所有競爭者以及基層民眾期待，來共同改造彰化，讓彰化持續進化。

