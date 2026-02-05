國民黨立委陳玉珍祖母過世！享嵩壽110歲

國民黨立委陳玉珍高齡110歲的祖母不幸辭世，陳玉珍表示阿嬤一輩子樂天知命，是她目前見過好命的人之一了，對於阿嬤的離開，縱使萬般傷心與不捨，還是得學習放下，希望她在另一個世界一樣好命樂觀幸福。

陳玉珍高齡110歲的祖母辭世（攝自陳玉珍臉書）

陳玉珍表示，阿嬤生在很優渥的環境，從小唸了十幾個師墊，卻大字不認幾個，她常常用她自身的例子告訴我們，希望我們認真努力上學，不要像她一樣。陳玉珍表示阿嬤一輩子樂天知命，她也很認真地把自己照顧得很健康，我一直以為她可以活到120歲，因為她答應過我的…

對於阿嬤的離開，陳玉珍表示縱使心中有萬般傷心與不捨，還是得學習放下，希望她在另一個世界一樣好命樂觀幸福。

陳玉珍表示，祖母林淑女女士一生平安健康，享嵩壽110歲。靈堂設在金門縣殯儀館四維堂，謹訂於中華民國115 年2月14號中午12點舉行公祭。 謹此奉告諸親友。守喪期間，一切活動不克參加，敬請各界見諒。

