國民黨立委：國防預算占總預算近半 要戰爭了？

賴清德總統昨天提出八年一點二五兆元國防特別預算，國民黨立委徐巧芯說，明年度國防預算九五○○億元，加上一點二五兆元，簡直天價，若特別預算分年加入計算，未來每年國防預算已接近ＧＤＰ的百分之五，大約占總預算一半。民眾黨主席黃國昌說，民眾黨支持合理增加國防預算、強化台灣自主防衛能力，但絕不能架空台灣民主，民眾黨將強力為人民把關。

總統府發言人郭雅慧昨天說，部分媒體指稱賴清德總統「證實」中國將於二○二七年攻台是錯誤訊息，二○二七年是源自美國國會等多項報告所稱，中國領導人要求解放軍做好攻台準備的時間點。民眾黨發言人張彤抨擊，賴總統語出驚人引發軒然大波，總統府卻硬把責任推給媒體，犯錯的不是媒體，而是賴總統再次失言；隨意拋出誤導性的戰爭敘事，不只製造社會恐慌，更可能動搖區域情勢判斷、損及國際信任。

徐巧芯表示，兩岸關係被民進黨搞糟，台灣當然需要自我防衛，但預算需要占一半？這是戰爭中的國家才會如此編列預算，兩岸要面臨戰爭了？與其花大錢，不如提升軍人待遇，請行政院先依法執行立院通過為軍人加薪的相關條例。

國民黨立委李彥秀說，我國債台高築，未來財政無法樂觀，直到二○三○年政府財政才有出現賸餘的可能，且已產生嚴重排擠效應。

藍營立委質疑，賴總統用美國壓力逼台灣內部埋單，這是權力的傲慢；關於年度總預算裡的國防預算，民進黨硬幹，國民黨團一定要堅定立場；賴政府完全沒有溝通又硬推，「我們當然不能全吃下來」。

民眾黨立委林憶君說，既然要投入特別預算採購大量軍事裝備，行政院應依法編列預算讓軍人加薪，才能讓國軍真心用生命捍衛國家。

