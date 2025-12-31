國民黨立院黨團開啟萬年總召制 下會期幹部名單出爐

國民黨團總召傅崐萁。李政龍攝（資料照）



國民黨團總召與首席副書記長週五改選，今天中午截止登記。最後確定，總召選舉僅現任總召傅崐萁登記拚連任，正式宣告跟上民進黨團腳步，開啟「萬年總召」時代。至於首席副書記長選舉，則僅不分區立委許宇甄登記角逐。

雖相關選舉結果將於週五黨團大會確認，但因兩項選舉都為同額登記參選，傅崐萁已篤定將展開第3任任期，現任首席副書記長林沛祥升任黨團書記長，許宇甄也確定將是明年上半會期首席副書記長，與下半會期的書記長。

國民黨團三長由總召（大黨鞭）、書記長（小黨鞭）與首席副書記長（備位小黨鞭）組成，總召每年初一年一選，本屆起取消僅得連任一次規定；書記長任期半年（1個會期），除第一會期採登記選舉，之後均由首席副書記長遞補。

而首席副書記長任期，則與書記長連動，於每會期結束前改選。各會期書記長與首席副書記長任期，原則為2至7月、8至隔年1月。

也因立院國民黨團「挺傅陣營」於今年11月7日黨團大會突襲修改黨團組織內規，將總召「連選得連任一次」規定刪除，即被解讀是傅崐萁有意開啟國民黨團版「萬年總召」模式起手式，黨團內具實力者均已無意角逐下屆總召。

由於許宇甄剛卸任國民黨組發會主委，當選黨團三長後，明年將以首席副書記長（上半年）與書記長（下半年）身分，在立院繼續提供火力，協助支援明年地方選舉。

