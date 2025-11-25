即時中心／高睿鴻報導

朝野政黨近日為「中配參政」議題爭吵不休，針對近期有中國籍配偶，因國籍問題結果遭取消公職，國民黨團擬修法、使中配參政權不受《國籍法》規範。對此，民進黨政府戮力反對，立委沈伯洋更驚喊，「這算是緊急事態」；他大聲呼籲，行政端可立刻築起防線，先針對行政體系，全面強化國安查核，務必先擋住公職端的危機。至於民意代表，雖然暫時無法靠查核管理，但可嚴格定義「利益衝突」，至少先守住機密。

沈伯洋直言說，國民黨現在打算全面開放，仍具有中共國籍的中配參政，這算是緊急事態。他進一步表示，其實眼下就有好幾個危險法案，大罷免的時候就已經解釋過；如今投票已結束，由於無法翻轉國會結構，故沈伯洋認為，只能先降低傷害，並由行政端先立刻築起防線。

快新聞／國民黨竟真的打算「開放中配參政」？沈伯洋驚喊：這是緊急事態

民進黨立委沈伯洋。（圖／民視新聞資料照）

他進一步呼籲，可先針對行政體系，全面強化國安查核，「先擋住公職端的危機」；另針對民意代表，沈伯洋說，暫時無法靠查核管理民意代表，那可以先嚴格定義「利益衝突」，至少先守住機密。

沈伯洋進一步指，其實最終還是要取決於立法院長韓國瑜，但如今，人民已經先透過投票「表達了不在意」，那現階段就只能先努力減害、撐到2028年。另，針對參政權的問題，沈伯洋也提到，中選會同樣可扮演關鍵角色。

