國民黨竹山鎮長初選 由現任縣議員蔡孟娥勝出

民黨南投縣黨部公布竹山鎮長初選，由現任縣議員蔡孟娥勝出。(記者蔡榮宗攝)

▲民黨南投縣黨部公布竹山鎮長初選，由現任縣議員蔡孟娥勝出。(記者蔡榮宗攝)

國民黨南投縣黨部2026年鄉鎮市長提名初選民調作業，有關竹山鎮長初選民調結果，十七日由縣黨部主委游顥開封民調資料光碟與民調統計結果，現任縣議員蔡孟娥及縣府秘書林孟麗分別與民進黨對手進行對比式民調，最後由蔡孟娥勝出，將代表國民黨爭取贏回竹山。

游顥主委表示此次縣黨部辦理竹山鎮長黨內初選，過程完全公開、公正，公平，也十分肯定兩位參選人長期耕耘地方，並在初選期間，遵守良善選舉風氣，全縣十三鄉鎮人選預計將在農曆年前完成正式提名作業。

廣告 廣告

南投縣黨部主委游顥認為，初選是強化民主程序，讓選民共同參與決策、選出最能代表民意的人選，從這次結果顯示，互比民調中蔡孟娥勝出林孟麗8%，對比民調中蔡孟娥與林孟麗分別贏過民進黨對手至少20%以上，肯定兩位在地耕耘。

游顥呼籲，後續南投縣黨部將團結地方全力輔選，贏回竹山。