政治中心／徐詩詠報導



隨著2026年地方選舉剩下不到1年時間，日前國民黨公開表示，在新竹市方面將會禮讓現任市長高虹安，不推出人選讓她挑戰連任，也作為首個「藍白合」的示範縣市。對此，文化大學廣告學系專任教授鈕則勳點出4原因，直言國民黨未來可在2縣市討人情。

鈕則勳在臉書撰文分析，點出國民黨禮讓高虹安的4大關鍵，指出：「藍委鄭正鈐沒有表態參選，就是知道勢不可為，而寄望下次市長選舉。而即便國民黨前發言人何志勇表態，但實力、人脈與知名度與高相差太大，形勢比人強，就算竹市藍軍基層有意見，只要這個反對意見不夠大，高虹安便輕舟已過萬重山。」他進一步說，藍軍的如意算盤也是把新竹市禮讓高虹安作為藍白合的談判籌碼，若再加上藍軍無強將的嘉義市，也順勢禮讓給民眾黨立委張啟楷的話，除了能夠展現合作誠意之外，更能夠將這2市的禮讓掛勾宜蘭縣和新北市合作的談判，形成主場優勢。

廣告 廣告

國民黨竹市「禮讓高虹安」！如意算盤被學者看出曝4原因：準備討人情

鈕則勳指出新竹市禮讓後，藍營在新北、宜蘭將有談判籌碼。（圖／民視新聞資料照）

只要和宜蘭與新北的選舉提名掛勾，鈕則勳認為未來藍軍便可以向白營討人情，不管是決定宜蘭、新北提名的遊戲規則，或者是「藍為正、白為副」的安排，都會有多種談判方式的變化；只要藍白能夠在這幾個選區維穩，便能夠穩住局面，不僅更有機會獲得勝選，還能讓黨主席鄭麗文的職務不受挑戰！畢竟連新竹市若都沒有辦法快速搞定的話，藍軍就真的不用玩了。最後他也指出，「政治是現實的，而且以實力為原則」，這真是不變的鐵律。





國民黨竹市「禮讓高虹安」！如意算盤被學者看出曝4原因：準備討人情

鈕則勳分析藍營禮讓高虹安的真實心態。（圖／翻攝鈕則勳YT）







原文出處：國民黨竹市「禮讓高虹安」！如意算盤被學者看出曝4原因：準備討人情

更多民視新聞報導

「小英男孩」鄭亦麟認了收賄、洗錢 300萬交保須境管、科技監控

防範豬瘟！2027年起全面禁用廚餘養豬 首次違規「重罰20萬起跳」

鄭亦麟認罪300萬交保「須科技監控」凌晨步出法院反應曝

