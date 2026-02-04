國民黨竹縣長人選鬧茶壺內風暴 前立委：辦公平初選怎麼這麼難？





前立委林為洲4日傍晚在臉書發文，狂轟「新竹縣是全台唯一特例：一場醜陋不堪的霸凌式的初選」！林為洲更以「一場史無前例的邪惡初選，應該中立當裁判的黨部竟成為個人的競選總部」形容，說明這場初選的不公平之處。林為洲認為全國各縣市長黨內候選人，至今只有陳見賢一人完全反對全民調，林為洲感嘆「在新竹縣，國民黨要辦一場公平的初選，怎麼這麼難？」

目前已退出政壇的前立委林為洲，2年來幾乎不涉足政治，4日傍晚林為洲卻發長文抨擊新竹縣長黨內初選中央地方一條心，以及新竹縣黨部完全成為陳見賢個人的競選總部，這就是國民黨最堅持自豪的「制度」，請全國所有的從政同志，大老，先進及評論者良心自問，這是公平的初選制度嗎？

林為洲指出，陳見賢主委自去年11/27宣布參選以來，以主委身分動員黨務系統為自己縣長初選造勢、宣傳、甚至攻擊同志的情事不勝枚舉，長達兩個月的動員後直至2/2公告才宣布請辭主委身分。林為洲也提出多項疑點，說明這場初選的不公平之處。

林為洲反問，如果採黨員投票的七三制是公平的，為何所有縣市長國民黨內候選人，至今為何只有陳見賢一人完全反對全民調，只敢採用黨員投票七三制？

林為洲也批評11月27日陳見賢主委宣布參選以來，整個過程只有中央和陳見賢主委完全掌控遊戲規則和所有時程，在進行完數百場的客廳會、說明會與餐會等等的參選活動後，中央才突然正式公告新竹縣將採黨員投票的方式進行初選。

林為洲痛批這場初選完全是一場早已設局、因人設事的不公平不透明的初選機制，這是一場令人驚奇，歎為觀止的初選機制。林為洲感嘆「在新竹縣，國民黨要辦一場公平的初選，怎麼這麼難？林為洲發文也引起不少網友紛紛留言表達意見。

