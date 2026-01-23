國民黨竹縣長提名將辦初選 縣黨部：依機制辦理

（中央社記者郭宣彣新竹縣23日電）新竹縣長今年改選，國民黨立委徐欣瑩與竹縣副縣長陳見賢角逐提名，黨內初選預計以黨員投票3成、民調7成，而地方有表達不服並盼改全民調方式，縣黨部今天說，依黨中央機制辦理。

對於地方有表達不服，並希望改以全民調方式進行初選，國民黨新竹縣黨部今天透過文字表示，仍會依黨中央既定提名機制相關辦法辦理執行。

徐欣瑩辦公室今天透過文字表示，她訴求是公平正義，在陳見賢宣布參選前後，仍以黨部主委身分掌握黨員資料，並運用黨部資源進行電話拜票，形同「球員兼裁判」。

徐欣瑩辦公室指出，陳見賢也在部分群組中宣傳，導致黨部成為陳見賢個人的競選文宣的加工平台，也因這些頻繁且具爭議的行為，她主張以全民調方式進行初選，以確保競爭的公正性。

陳見賢團隊透過文字指出，「尊重國民黨初選制度」，也提出國民黨主席鄭麗文日前主持中常會時的說法指依照黨內制度走，沒有內定與黑箱，不用緊張與太過焦慮。

對於國民黨新竹縣長提名，鄭麗文日前說，陳見賢與徐欣瑩積極爭取，由於2人各有主張，協商未果只能進入初選程序，黨的規定就是黨員投票占3成、民調占7成比例，並公告讓所有黨員領表、登記。

她說，待登記完畢後，參選人會再進行協商，此時有機會改變原本初選遊戲規則，但必須要有共識，否則就回歸原本規定。（編輯：張銘坤）1150123