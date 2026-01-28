國民黨竹縣「黨工」假拜會真拉票？議員控害長輩黨員摔倒 徐欣瑩駁斥：惡意影射

[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導

九合一大選在即，各黨縣市首長初選也進入白熱化階段，近期國民黨新竹縣長初選傳出拉票爭議，黨籍縣議員蔡志環指控，許多自稱「黨部志工」的年輕人挨家挨戶拜訪選民，實際上卻是幫立委徐欣瑩拉票，甚至在過程中疑似因立場問題發生拉扯，導致長輩跌倒。對此徐欣瑩辦公室表達嚴正抗議，並呼籲若有違法情事應交予警方查證，而非藉由無端指控操作選舉。

章姓黨員被國民黨「志工」拉票後發生拉扯，最後摔倒在地，兩名「志工」隨後離開現場。（圖／民眾提供）

蔡志環指控，近期在新埔鎮、關西鎮以及竹北市等地，傳出不少身穿便服的年輕人自稱是國民黨新竹縣黨部的志工，以黨部名義前往黨員家中拜訪，卻未出示任何正式證件。蔡志環進一步控訴，儘管部分黨員已表明支持副縣長陳見賢，卻仍遭對方反覆遊說，甚至出現推擠衝突導致長輩跌倒，且事後竟無人關心，令人無法接受。蔡質疑該舉動已涉及冒充志工且誤導黨員，並呼籲相關團隊應出面解釋。

對此，跌倒的73歲黨員章珮娟表示，自己遇上的「志工」手持徐欣瑩文宣且未穿競選背心，意圖進入家中為徐拉票，她表明不支持並欲拿徐欣瑩的文宣作為證明，然而對方卻翻臉不給，雙方因而陷入拉扯導致章婦跌倒，不僅頭皮、右膝出現挫傷，就醫後更診斷出腦震盪；而兩名「志工」竟在章婦跌倒後落荒而逃。

章婦受傷就醫後，被診斷出頭皮、右膝出現挫傷，更有腦震盪情形。（圖／民眾提供）

另一名黨員，家住竹北的郭姓黨員也證實，近期遇上身穿便服的「黨員」拜訪，聲稱欲了解其他黨員們的想法，卻隨即為徐欣瑩拉票，令人深感受騙。此外，身為黨員的李姓退休校長也證實，近期多次被自稱「黨工」的人士拜訪，為徐拉票。

徐欣瑩辦公室對此發出嚴正抗議，指稱此為惡意影射、企圖誤導視聽，並重申團隊堅持理性文明的選舉。徐辦表示，若有違法情事，請交由警方查證，勿以無端指控進行選舉操作。並呼籲有心人士停止抹黑造謠，回歸政策討論，還給新竹縣陽光、乾淨的選舉環境。

