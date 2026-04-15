國民黨第3顆太陽？蔣萬安轉頭求救這3人：我們關心地球

台北市長蔣萬安被外界認定是國民黨的第3顆太陽，他15日出席活動被問及，則轉頭笑問一同出席的基隆市長謝國樑、新北市副市長劉和然、桃園市副市長蘇俊賓，「你們都很關心太陽，我們今天很關心地球」。（張珈瑄攝）

國民黨主席鄭麗文日前率團訪問大陸，陸方12日宣布10項惠台措施，被外界認定黨內鄭麗文路線已經確定，對2026、2028選情有幫助，同時鄭是和台中市長盧秀燕同為國民黨的太陽。台北市長蔣萬安15日出席活動被問及，是否國民黨第3顆太陽，蔣萬安則轉頭笑問一同出席的基隆市長謝國樑、新北市副市長劉和然、桃園市副市長蘇俊賓，他表示，「你們都很關心太陽，我們今天很關心地球」，4市合體就是來推動節能減碳，「我的減碳存摺2.0」的全面升級，所以大家關心地球、節能減碳，謝謝。

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蔣萬安今日與謝國樑、劉和然、蘇俊賓共同出席基北北桃「我的減碳存摺2.0」頒獎記者會，被問及外界認定黨內鄭麗文路線已經確定，對2026、2028選情有幫助，他回應，市民對於市政的期待以及各方面肯定，就是他和台北隊持續來努力推動各項市政最大的底氣。

至於會不會覺得自己是2黨內除了鄭麗文、盧秀燕外的第3顆太陽，蔣萬安則轉頭笑著向其他3人「求救」，他笑說，「今天最重要的...你們都很關心太陽，我們今天很關心地球」，4市就是來推動節能減碳，「我的減碳存摺2.0」的全面升級，所以大家關心地球、節能減碳，謝謝。

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