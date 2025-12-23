國民黨籍市議員涉詐領助理費案 黃紹庭認罪判決受矚目

市議員黃紹庭涉嫌詐領助理費案，高雄高分院上午辯論終結，明年元月底宣判。(記者鮑建信攝)

〔記者鮑建信／高雄報導〕國民黨籍高雄市議員黃紹庭涉嫌詐領助理費案，被地院判刑2年並緩刑，檢方不服上訴，高等法院高雄分院上午開庭審理，黃坦承犯行，庭訊結束後，院方訂明年1月27日宣判，判決結果備受矚目。

據了解，被告黃紹庭自2014年12月25日起，擔任高雄市議會第2、3、4屆議員期間，涉嫌透過申報人頭助理及低薪高報等手法，向高雄市議會詐領助理補助費共1455萬元，被高雄地檢署依違反貪污治罪條例起訴。

高雄地院開庭調查後，審酌黃紹庭坦承犯行，並繳回犯罪所得，判處有期徒刑2年、褫奪公權3年，並宣告緩刑5年，義務勞務240小時，另支付國庫150萬元﹔檢方認為量刑太輕，提起上訴，他則未上訴。

高雄高分院上午開庭辯論，黃紹庭坦承犯行，蒞庭檢察官蔡宗聖則要求從重改判，並撤銷緩刑。

庭訊在11點多辯論終結，審判長孫啟強定明年1月27日上午宣判，屆時判決結果深受政壇人士矚目。

