國民黨籍高市議員黃紹庭涉詐領助理費 明年元月底宣判

國民黨籍高雄市議員黃紹庭涉詐領助理費案，一審被判兩年徒刑並緩刑，但雄檢不服上訴。高雄高分院辯結，黃認罪，訂明年一月廿七日宣判。

黃紹庭被控自一0三年十二月廿五日起，擔任高雄市議會第二、三、四屆議員期間，透過申報人頭助理及低薪高報等手法，向高雄市議會詐領助理補助費共一千四百五十五萬元，被雄檢依違反貪污治罪條例起訴。

一一四年六月三十日雄院審結，認為黃紹庭坦承犯行，並繳回犯罪所得，判處兩年徒刑、褫奪公權三年，並宣告緩刑五年，義務勞務二百四十小時，另支付國庫一百五十萬元﹔但雄檢認為量刑太輕，提起上訴。

高雄高分院十二月廿三日辯論終結，黃紹庭坦承犯行，檢察官要求從重改判，並撤銷緩刑。庭訊後，審判長明年一月廿七日上午宣判，判決結果備受矚目。