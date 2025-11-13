國民黨籍5連霸議員詐助理費近900萬 判囚7年4月定讞

即時中心／徐子為報導



曾連任5屆、在任達20年的國民黨籍前基隆市議員韓良圻，任內利用人頭詐領議員助理費及慰問金近900萬元，一審判刑8年、二審改判7年4月，最高法院今（13）駁回上訴，依貪污治罪條例「利用職務詐取財物罪」判刑7年4月定讞。





檢方調查，韓良圻任職議員期間，未實際聘任助理，而是以簡姓人頭與乾兒子名義申報公費助理，詐領月薪及春節慰勞金總計889萬7109元。韓另被控教唆兒子韓東叡在無交易情況下，於公司帳冊虛列8萬元工程費，涉犯商業會計法填製不實會計憑證罪。



一審基隆地方法院判處韓良圻8年徒刑、褫奪公權4年，並追繳未扣案犯罪所得893萬6738元；另就教唆長子韓東叡填製不實會計憑證部分判刑4月，可易科罰金12萬元。韓的助理楊士弘，則被判刑6月，可易科罰金18萬元。



韓良圻與楊士弘均不服上訴。二審高等法院認定，雖韓主張助理實際工作且無不法所得，但多名證人證述未曾在其辦公室任職，且助理薪資發放缺乏一致性，因此判定韓確有利用職務詐領；不過考量實際詐領金額略低於一審計算，改判7年4月徒刑，楊士弘則改判5月徒刑。



最高法院審酌後，認定原判無違誤，今駁回上訴，全案確定。





