國民黨籲童子瑋拿出市政願景

國民黨基隆市黨部發言人黃申棟（左）強調市民真正關心的是有利於基隆發展的政見規劃，並不是看板掛得比較快、比較多的執行力。（記者楊耀華攝）

記者楊耀華∕基隆報導

基隆市議會議長童子瑋正式獲民進黨提名後迅速掛出多幅競選看板，國民黨基隆市黨部五日指其動作之快令不少市民瞠目結舌，更有網友給予「基隆看板王」的封號；發言人黃申棟表示，市民真正關心的是有利於基隆市發展的政見規劃，並不是看板掛得比較快、比較多的執行力，呼籲童子瑋不要再呼口號，而是該把市政願景拿出來。

黃申棟指出，童子瑋此次看板口號主打「基隆有作為．就選童子瑋」，並表示希望讓市民感受到朝氣與執行力，只是政見尚未正式對外說明，看板卻已率先布滿全市，讓不少市民忍不住好奇「政見還沒看到，掛看板倒是很有執行力」；黃申棟說，政見內容尚未清楚論述就大規模布設看板，只看到「包裝」卻看不到實質內容。

副發言人林祐德表示，也有眼尖網友注意到童子瑋看板數量驚人，目前粗估看板數量超過五十面，若以基隆市廣告看板行情，每面每月約二萬元計算，單月逾百萬，一年下來更超過千萬，還不包含設計與施工成本，這樣的規模，需要大量的金流，難免讓市民關心經費的來源，是自費、企業贊助，還是公帑？希望檢調不要睡著，也希望全體市民來累加他的費用，到時候看他是不是誠實申報。

「城市要進步、要改變，絕對不是靠把全市掛滿看板」，黃申棟說，童子瑋近期密集曝光的宣傳照片也成為網友關注焦點，不少人指出，照片幾乎清一色同款西裝、同樣表情與姿勢，有網友說「像極了二十年前的政治宣傳照」，與強調年輕、朝氣的形象似乎有點落差，從網路反應來看，這樣的「看板式朝氣」似乎並未完全說服市民，還可能影響市容，呼籲童子瑋與其把大量資源投入看板，不如多花心力在實際服務市民、提出具體可行的政見上。