即時中心／高睿鴻報導

世代正義是許多人認同的理念，為此，我國多年來推動年金改革，但如今，國民黨挾國會多數、強勢輾壓修法，試圖推動「反年改」；若修法通過並施行，藍營將如願「停止調降退休公務人員的所得替代率」，也就是取消年金改革、讓退休軍公教拿回大餅。然而，執政黨大力反對、更指出恐造成7000億國家財政破口，支持者更盼行政團隊不予副署；而最新民調也顯示，否定藍營「反年改」法案的民眾，遠多於認同者。

著名民調機構「台灣民意基金會」今（19）天指出，針對國會於上週五（12）日三讀通過停砍公教年金、回溯至2024 年 1月 1 日起生效，結束蔡英文時代的年金改革，總共35.5%成年民眾（超過20歲）支持、47.6%反對。反對者比贊成者高出12.2個百分點。機構也進一步指出，其中13.5%非常贊成、22%還算贊成、19.7%不太贊成、27.9%一點也不贊成、10%沒意見。

台灣民意基金會表示，強烈反對者將近2成8，這數據傳達一個清楚訊息，就是許多國人非常反感立法院倉促修法、停砍公教年金，並回溯到 2024 年 1 月 1 日，中止蔡英文時代的年金改革。「這對大力推動這項修法的藍白兩黨而言，是一個壞消息」。

快新聞／國民黨糗大了！強推「這法案」釀數千億財政破口 慘遭民調狠打臉

民調顯示，多數民眾反對國民黨「反年改」提案。（圖／台灣民意基金會提供）

若細看交叉分析，更值得注意的是，朝野政黨支持者，對於此法案的看法南轅北轍。民進黨支持者15%贊成、74%反對；國民黨支持者58%贊成、30%反對；民眾黨支持者53%贊成、32%反對；中性選民39%贊成、28%反對。台灣民意基金會指出，在野黨支持者的內部意見，呈現非高度凝聚的狀況。

從年齡層來看，台灣民意基金會則表示，除了 20至24 歲以外，其他年齡層皆呈現多數不贊成反年改。20至24歲46%贊成、29%反對；25至34歲37%贊成、49%反對；35至44歲31%贊成、53%反對；45至54歲39%贊成、46%反對；55至64歲35%贊成、52%反對；65歲以上33%贊成、41%反對。

此外，台灣民意基金會也指，每種教育類別，也皆呈現明顯多數、或過半數不贊成反年改。具體來說，大學及以上教育程度者，36%贊成、50%反對；專科教育程度者，40%贊成、50%反對；高中/高職教育程度者，39%贊成、49%反對；初中/國中教育程度者29%贊成、40%反對；小學及以下教育程度者，24%贊成、35%反對。

此民調訪問期間為2025年12月15至17日，共3天；對象為全國範圍20歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling），市話70％，手機30％。有效樣本1077人，市話752人，手機325人；抽樣誤差在95％信心水準下約正負3個百分點。並依內政部最新人口統計資料，進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金（TPOF）。

原文出處：快新聞／國民黨糗大了！強推「這法案」釀數千億財政破口 慘遭民調狠打臉

