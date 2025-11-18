國民黨紅統不演了? 中常委直稱"讓台灣回祖國懷抱"

政治中心／綜合報導

鄭麗文出任國民黨主席後，整個政黨的紅統色彩更加鮮明，不只她到馬場町祭拜共諜吳石，國民黨副主席蕭旭岑上廣播也大談一國兩區，另一位副主席張榮恭也稱台灣都姓中國姓、講中國話，中常委何鶯鷺更直說要讓台灣回祖國懷抱，民進黨猛酸，把發言的名字遮住，還以為是共產黨在說話。

「國民黨是加害者，不要假裝受害者。」

國民黨紅統不演了？ 民團嘆：當初國民黨怎丟掉政權的

鄭麗文日前祭拜共諜吳石，後續政治效益至今還在延燒。（圖／民視新聞）民團手舉標語，對國民黨開砲，除了不滿原屬法定紀念日的519白恐記憶日被取消，更無法接受鄭麗文，日前到馬場町祭拜共諜吳石。

立委（民）張雅琳：「國民黨主席鄭麗文，卻對共諜吳石來獻花，當年用反共來殺人，今天卻來做共諜的同路人，我想這不是弔念啦，這其實是顛倒是非黑白。」

痛批國民黨過去反共，現在卻配合中國統戰，事實上自鄭麗文上任主席後，親中路線不斷被質疑，她的副主席蕭旭岑更語出驚人。

國民黨副主席蕭旭岑（11.17）：「鄭麗文主席的路線，她自己受訪也講得很清楚，就是回歸中華民國憲法，中華民國憲法就是一中憲法，我們只有回到憲法，包含一國兩區這樣的規定，我們才能夠確保跟大陸，有共同政治基礎。」

519行動組合召集人王美琇：「它們（國民黨）在中國大陸怎麼失去政權？，它們就是被中國共產黨，從它們內部滲透顛覆。」

蕭旭岑的話不只民團無法接受，連黨內都看不下去，親藍粉專不演了新聞台痛批，"蕭旭岑這種老番顛，就是糟蹋所有國民黨年輕人努力的存在"，引來蕭旭岑親自留言，要對方把憲法和兩岸人民關係條例念一遍。再遭回嗆，如果這套傳教術有用，國民黨現在還在執政，但出現爭議言論的還有她。

國民黨中常委何鶯鷺（11.16）：「希望早日讓台灣回到祖國的懷抱，早日統一，這就是我的宗旨我的責任。」

國民黨紅統不演了？ 民團嘆：當初國民黨怎丟掉政權的

國民黨中央高層親中言論，綠營質疑名字遮起來是共產黨的發言。（圖／民視新聞）國民黨中常委何鶯鷺，穿毛澤東T恤大談統一，副主席張榮恭日前在上海與國台辦主席宋濤會面，稱在台灣每一個人都姓中國姓，都講中國話，加上蕭旭岑的"一國兩區"說，綠營痛批把這些發言名字遮住，還以為是共產黨在說話。

民進黨發言人戴瑋姍：「（國民黨）全黨上下，都搶當中共發言人，這個離譜的程度，連一國兩區都講的出來，也毫不掩飾的表達，台灣人就是中國人，但台灣人還有原住民，誰跟你是中國人？，國民黨應該要回歸南京，把黨中央設回南京，我想這才是他們最好的歸宿。」

鄭麗文帶著國民黨靠攏中國，貼上身上的親中標籤，短時間恐怕很難撕下。

