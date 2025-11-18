國民黨紅統不演了? 中常委直稱"讓台灣回祖國懷抱"

政治中心／綜合報導

鄭麗文出任國民黨主席後，整個政黨的紅統色彩更加鮮明，不只她到馬場町祭拜共諜吳石，國民黨副主席蕭旭岑上廣播也大談一國兩區，另一位副主席張榮恭也稱台灣都姓中國姓、講中國話，中常委何鷹鷺更直說要讓台灣回祖國懷抱，民進黨猛酸，把發言的名字遮住，還以為是共產黨在說話。

國民黨是加害者：「不要假裝受害者。」

民團手舉標語，對國民黨開砲，不滿法定紀念日的519白恐記憶日被取消，更無法接受鄭麗文，日前到馬場町祭拜共諜吳石，她挑選的副主席蕭旭岑更語出驚人。

國民黨副主席蕭旭岑（11.17）：「鄭麗文主席的路線，她自己受訪也講得很清楚，就是回歸中華民國憲法，中華民國憲法就是一中憲法，我們只有回到憲法，包含一國兩區這樣的規定，我們才能夠確保跟大陸，有共同政治基礎。」

519行動組合召集人王美琇：「它們（國民黨）在中國大陸怎麼失去政權？，它們就是被中國共產黨，從它們內部滲透顛覆。」

蕭旭岑的話不只民團無法接受，黨內也看不下去，親藍粉專不演了新聞台痛批，"蕭旭岑這種老番顛，就是糟蹋所有國民黨年輕人努力的存在"，蕭旭岑留言回嗆，要對方把憲法和兩岸人民關係條例念一遍，爭議言論的還有她。

國民黨主席鄭麗文、副主席蕭旭岑。（圖／資料照）





國民黨中常委何鷹鷺（11.16）：「希望早日讓台灣回到祖國的懷抱，早日統一，這就是我的宗旨我的責任。」

國民黨中常委何鷹鷺，穿毛澤東T恤大談統一，副主席張榮恭日前在上海與國台辦主席宋濤會面，說台灣每個人都姓中國姓、講中國話，綠營痛批以為是共產黨在說話。

民進黨發言人戴瑋姍：「（國民黨）全黨上下，都搶當中共發言人，這個離譜的程度，連一國兩區都講的出來，把黨中央設回南京，我想這才是他們最好的歸宿。」

副主委跟中常委言論惹議，考紀會也發出聲明，說18號臨時提案中，決議將何膺鷺停職，當事人很不服氣。

國民黨中常委何鷹鷺：「喊統一台灣喊統一的是不是很多，我又沒叫大陸來打你為什麼處分我，不是他考紀會文傳會開會說了算，（要在）中常會我是中常委。」

國民黨中配中常委何鷹鷺。（圖／翻攝網路）





立委（民）賴瑞隆：「只敢處分中常委中配，不敢處分副主席不當言行，一國兩區不當言行，終究人民會看清這樣真相，國民黨始終偏向紅統偏向中國。」

鄭麗文帶著國民黨靠攏中國，貼上身上的親中標籤，短時間恐怕很難撕下。





