國民黨主席鄭麗文，先前到馬場町祭拜共諜吳石，引發極大爭議，國民黨副主席蕭旭岑上廣播也提到，遵從我國的一中憲法，一國兩區才能讓兩岸有共同政治基礎，陳玉珍也贊成金門成為兩岸融合示範區，民團直言當初國民黨就是被中共滲透才敗逃台灣，現在又要重蹈覆轍嗎？

國民黨是加害者：「不要假裝受害者。」

民團與民進黨立委對藍營開砲，他們不滿國民黨取消519白恐記憶的法定紀念日，更對鄭麗文祭拜共諜吳石的行為，無法苟同。

519行動組合決策委員呂昱：「馬場町那個地方，是我們所有政治受難者，都要去祭拜去奠祭的地點，但是我不知道他們為什麼，會跑到那裡去祭拜吳石，然後讚揚吳石。」

立委（民）張雅琳：「國民黨主席鄭麗文，卻對共諜吳石來獻花，當年用反共來殺人，今天卻來做共諜的同路人，我想這不是弔念啦，這其實是顛倒是非黑白。」

痛批國民黨過去反共，今天卻配合共產黨史觀，而自鄭麗文上任主席後，不斷被質疑走親中路線，副主席張榮恭也到中國上海，與國台辦主任宋濤會面，另一位副主席蕭旭岑，更是語出驚人。

國民黨副主席蕭旭岑（11.17）：「鄭麗文主席的路線，她自己受訪也講得很清楚，就是回歸中華民國憲法，中華民國憲法就是一中憲法，我們只有回到憲法，包含一國兩區這樣的規定，我們才能夠確保跟大陸，有共同政治基礎。」





國民黨紅統不演了？ 民團嘆：當初國民黨怎丟掉政權的？

國民黨副主席蕭旭岑"一國兩區"發言，引爆親藍粉專不滿。（圖／不演了新聞台臉書粉專）









蕭旭岑的話連黨內都看不下去，親藍粉專不演了新聞台痛批，"蕭旭岑這種老番顛，就是糟蹋所有國民黨年輕人努力的存在"，引來蕭旭岑親自留言，要對方把憲法和兩岸人民關係條例念一遍。再遭回嗆，如果這套傳教術有用，國民黨現在還在執政。不只蕭旭岑，有意參選金門縣長的立委陳玉珍，在福建參與茶葉博覽會也提到，金門發展與廈門脫不了關係，中國提出的兩岸融合示範區、廈金同城等政策，對金門有很大幫助，爭議發言讓民團聽不下去。





國民黨紅統不演了？ 民團嘆：當初國民黨怎丟掉政權的？

國民黨副主席張榮恭日前到中國上海，與國台辦主任宋濤會面。（圖／網路）





519行動組合召集人王美琇：「它們（國民黨）在中國大陸怎麼失去政權？，它們就是被中國共產黨，從它們內部滲透顛覆，她（鄭麗文）的副主席也好，她的這些立委們也好，如果滿腦子還在想說，我跟中國共產黨可以合作，其實我覺得這個都是非常愚蠢。」

喊話國民黨借鏡歷史，別走回被共產黨滲透裂解的老路。

原文出處：國民黨紅統不演了？ 民團嘆：當初國民黨怎丟掉政權的？

