國民黨紅通通？前副主席竟跑中國喊：國家統一是未來必須走的方向

即時中心／高睿鴻報導

國家認同一直是台灣政壇爭辯不休的議題，但近年來，國民黨的主權論述不斷受外界質疑；藍營前副主席夏立言，近期前往中國深圳，參加「台灣創藝生活節」開幕，受訪時再爆驚人之語，直言說：「我們國民黨按照憲法，追求的也是國家未來能夠統一，我覺得這是一個必須走的方向」。他還宣稱，自己跟很多台灣人講，要「務實面對現實」，只要能務實處理，絕對可化解兩岸間的任何紛爭，也希望可以和平討論統一問題。

夏立言接受中國媒體「中央廣播電視總台」採訪時，竟當場宣稱，「未來的走向非常清楚」，國家未來統一就是必須走的方向；國民黨按照憲法，同樣追求統一，只不過，具體是採用什麼樣的形式、選擇什麼樣的時間，大家都還不能掌握。「我們只希望，這個過程能夠和諧、安定、可促進兩岸繁榮，這是我最大的希望」，他說。

夏立言續稱，歷史的問題絕對需要時間，中國人也常講「天時地利人和」；但兩岸形勢的發展，大家都已經看得很清楚，他也表示，自己跟台灣的很多人講，我們必須要務實、要面對現實。夏立言說，大家要看看這個世界，了解自己處在什麼樣的位置、我們面對什麼樣的國際情況；他又說，「只要能務實處理，絕對可以解決兩岸間的任何紛爭，我們希望兩岸可以很和平，平穩地坐下來討論統一問題」。

接著，夏立言續指，他最希望台灣青年了解兩岸歷史、也能了解中華文化。他繼續說：「為何要講兩岸一家親？我們的血統、文化、語言、文字都相通；而且，我們有過去的歷史因素，大家如果了解過去的歷史，對未來就會更有信心」。夏還表示，兩岸的未來就是在青年人手上，所以青年人必須要認識歷史、認識自己、也要認識中國大陸，同時也能對兩岸攜手合作，創造美好未來

最後他又說，國民黨新主席鄭麗文，一向追求九二共識、反對台獨，因此，她對於兩岸之間的互相合作、互相了解、以及兩岸融合，都起到很大的作用。

