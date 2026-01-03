國民黨組發會火速註銷黨籍 何鷹鷺申訴案考紀會可望不處理

〔記者施曉光／台北報導〕前國民黨中配中常委何鷹鷺去年11月倡議「台灣回到祖國的懷抱」，遭國民黨中央考紀會停止黨籍處分，經申訴又退回考紀會，近日考紀會將再度開會審議該案，但由於何鷹鷺此前主動退黨，組發會上月中旬火速註銷其黨籍，在被審議當事人已卸除黨員身分的情況下，考紀會可望不予處理，並送中常會備查結案。

不過，過去國民黨員因為違紀，趕在考紀會做出處分前自行退黨，仍難躲過黨紀處分的案例不勝枚舉，考紀會如果不處分何鷹鷺，是否有兩套標準之嫌？黨內人士解釋，過去黨員自行退黨後，仍被追究黨紀處分的案例，絕大多數情況都是違紀參選案，當事人想鑽黨員主動退黨3年後，即可恢復黨籍的漏洞，如果是被開除黨籍，則須要6年後才能恢復黨籍。

廣告 廣告

黨內人士說，何鷹鷺的考紀案與選舉沒有關係，再加上台北市黨部在何鷹鷺退黨後沒多久，就立刻把何的退黨申請送達中央黨部，組發會也隨即在上月中旬註銷何的黨籍，反觀過去違紀參選的黨員，雖然同樣主動退黨，但組織部門都是先等考紀會做出黨紀處分後，才有註銷黨籍的動作，兩者情況不同。

這位人士並強調，按照行政程序，在黨員未被註銷黨籍前，考紀會自然可以做出黨紀處分，但既然組發會已經註銷何鷹鷺的黨籍，並把註銷黨籍資料轉送考紀會，何鷹鷺就已不再是黨員，不過，因為當初中常會同意何鷹鷺提出申訴，並送回考紀會處理，因此近日考紀會開會時仍會列案，只是因為何已非黨員，屆時應該只會以黨員身分不存在為由，不予處理，並報請中常會備查。

何鷹鷺去年穿著印有毛澤東頭像的衣服拍攝抖音影片，並公開主張「台灣回到祖國的懷抱」，國民黨考紀會在11月以內容明顯涉及推崇中共領導人等爭議性言論，決議給予停止黨職處分，後來何鷹鷺向中常會提出申訴，又送回考紀會再審議，但何又主動退黨。

【看原文連結】

更多自由時報報導

胡振東曝美軍不登島 他揭端倪：台灣「內部情勢」華府看不下去了！

自由爆新聞》戰狼變笑話！國際「群毆中共」他怒嗆藍白：跪舔！

高市衛生局「績優督導」何建忠性侵未成年少女已解聘 妻涉洩密被免職

國民黨產「台中市黨部收歸市有」 市值數億月租18萬便宜租回

