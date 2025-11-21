國民黨組織龐大選票卻不多？蔡正元揭封建把戲批：上世紀的奇異盛典

政治中心／劉宇鈞報導

國民黨中配中常委何鷹鷺頻在抖音發表促統言論惹議，國民黨考紀會18日以違反黨紀為由，通過停止黨職處分，但此案20日已送回考紀會重審。前立委蔡正元今（21）日說，國民黨內的選舉如同封建把戲，儘管組織龐大，但選票卻不多，這根本就不必意外，因爲黨內選舉只是停留在上世紀的奇異盛典。

蔡正元以「國民黨還在玩上個世紀的遊戲」為題發文表示，國民黨改選黨主席和黨代表之後，開始要選中央委員再選中常委，看起來，民主盛典連續劇一場一場上演，演的卻還是上個世紀的封建把戲。

蔡正元提到，中央委員由黨代表投票選出，但黨主席卻有中央委員的提名權，被黨主席提名的中央委員候選人，不需要黨代表推薦連署，沒有被黨主席提名的人，要有一些黨代表推薦，而且要列在選票的後面，更扯的是，黨中央搞組織的人還會出來收繳黨代表的推薦書，「幹嘛用你知我知」。

蔡正元提到，中央委員的選舉採連記法，候選人3、4百人，可以當選2百多人，一個黨代表可以投上百票，這種選舉方式注定弱化，中央委員和黨代表的政治連繫，形成的組織力量連農會都不如。中常委選舉更扯，不是由中央委員互選產生，而是由黨代表複數連記法投票，當競爭激烈時，自然產生換票集團，還有專門跑黨代表婚喪喜慶的中常委。

蔡正元直言，更扯的是，有的只是要去大陸，掛個「國民黨中常委」的牌子而已，如果常看到有些中常委的奇言怪行，實在也不必訝異，中常委競爭不激烈時，連湊足當選人數的規模都不足，連一向友好的郭正亮都看不下去，中常委的選舉行情忽上忽下，跟豬肉價格一樣波動。

蔡正元也說，用這種上世紀的制度產生的黨幹部，不論是中央委員或中常委，常常是一些對台灣社會沒有影響力、對國民黨選票沒有幫助的人員，國民黨的選將也不敢依靠這些人；國民黨的組織很龐大，黨代表、中央委員、中常委人數比民進黨多很多，但是國民黨的選票卻沒有那麼多，根本就不必意外，因爲國民黨內的選舉只是停留在上世紀的奇異盛典。

