國民黨組織龐大選票卻不多？蔡正元揭封建把戲批：上世紀的奇異盛典
政治中心／劉宇鈞報導
國民黨中配中常委何鷹鷺頻在抖音發表促統言論惹議，國民黨考紀會18日以違反黨紀為由，通過停止黨職處分，但此案20日已送回考紀會重審。前立委蔡正元今（21）日說，國民黨內的選舉如同封建把戲，儘管組織龐大，但選票卻不多，這根本就不必意外，因爲黨內選舉只是停留在上世紀的奇異盛典。
蔡正元以「國民黨還在玩上個世紀的遊戲」為題發文表示，國民黨改選黨主席和黨代表之後，開始要選中央委員再選中常委，看起來，民主盛典連續劇一場一場上演，演的卻還是上個世紀的封建把戲。
蔡正元提到，中央委員由黨代表投票選出，但黨主席卻有中央委員的提名權，被黨主席提名的中央委員候選人，不需要黨代表推薦連署，沒有被黨主席提名的人，要有一些黨代表推薦，而且要列在選票的後面，更扯的是，黨中央搞組織的人還會出來收繳黨代表的推薦書，「幹嘛用你知我知」。
蔡正元提到，中央委員的選舉採連記法，候選人3、4百人，可以當選2百多人，一個黨代表可以投上百票，這種選舉方式注定弱化，中央委員和黨代表的政治連繫，形成的組織力量連農會都不如。中常委選舉更扯，不是由中央委員互選產生，而是由黨代表複數連記法投票，當競爭激烈時，自然產生換票集團，還有專門跑黨代表婚喪喜慶的中常委。
蔡正元直言，更扯的是，有的只是要去大陸，掛個「國民黨中常委」的牌子而已，如果常看到有些中常委的奇言怪行，實在也不必訝異，中常委競爭不激烈時，連湊足當選人數的規模都不足，連一向友好的郭正亮都看不下去，中常委的選舉行情忽上忽下，跟豬肉價格一樣波動。
蔡正元也說，用這種上世紀的制度產生的黨幹部，不論是中央委員或中常委，常常是一些對台灣社會沒有影響力、對國民黨選票沒有幫助的人員，國民黨的選將也不敢依靠這些人；國民黨的組織很龐大，黨代表、中央委員、中常委人數比民進黨多很多，但是國民黨的選票卻沒有那麼多，根本就不必意外，因爲國民黨內的選舉只是停留在上世紀的奇異盛典。
更多三立新聞網報導
經濟學人揭「台灣病」！蔡正元秀3點反擊：無知愚蠢才該去看病
再批鄭麗文拜共諜 蔡正元：自以爲是的和解造成進退維谷
拜共諜踩紅線？蔡正元開罵鄭麗文：主席若沒贏過選舉，自以爲下什麼大棋
祭拜共諜吳石惹議 蔡正元轟鄭麗文：挖空蔣介石、國民黨在台灣的正當性
其他人也在看
高市早苗挺台惹怒中國！矢板明夫曝日本民眾反應 勸賴清德「應出面表態」
日本首相高市早苗近來針對「台灣有事」強硬表態，指出若台海發生衝突，日本自衛隊將可行使集體自衛，此番言論引發中國不滿，不僅中國駐大阪總領事薛劍放話「斬首」高市；日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰18日在北京磋商後，中國外交部亞洲司司長劉勁松更以雙手插口袋、態度輕蔑地送客，畫面在日本國內引發議論。對此，印太戰略智庫執行長矢板明夫表示，如果中國是正常外交，對高市早......風傳媒 ・ 1 天前
國民黨最怕的人！陳亭妃談「5勝」超狂戰績
[NOWnews今日新聞]民進黨為備戰2026九合一大選，近期積極敲定各縣市長名單，作為2026台南市長熱門人選之一，外界關注民進黨立委陳亭妃與同黨立委林俊憲的民調差距；陳亭妃今（19）日接受政論直播...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
高市早苗瞬間砸毀安倍晉三用心良苦之作
日本首相高市早苗於11月7日在眾院預算委員會上之答辯時表示：若使用戰艦，並伴隨著武力行使，本人認為這毫無疑問是可能構成「存立危機事態（生存危機事態）」的案例。日本歷屆首相都避免明確表態，而高市是首位明確提及「臺灣有事」有可能構成存立危機事態的。高市此番言論立刻引起北京方面的極大反彈，日本與中國大陸間的緊張急速升溫。奔騰思潮 ・ 1 天前
中國全面抵日 他諷欺善怕惡：不敢抵制美國
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗一席「台灣有事」言論，強調若台海發生衝突日本自衛隊可行使集體自衛權，讓中國氣炸跳腳，呼籲國人全面抵制赴日旅遊，此外後續發動實彈演習將展開經濟報復。對此綠委郭國...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
秘書長親征台北市？徐國勇否認參戰 點名綠營3大將：都是好人選
民進黨2026縣市長提名佈局備受關注，台北市更被視為重中之重。民進黨祕書長徐國勇20日上午出席TECA台北國際音響大展開幕典禮，會後接受媒體聯訪表示，台北市並不存在「人選難產」的問題，黨內被點名人選眾多，包括王世堅、吳怡農、沈伯洋等人，每一位都有公職經驗、社會歷練與知名度，是相當豐富的選擇。徐國勇笑說，甚至還有人把他本人也點進名單，「但我是秘書長，不會去選舉......風傳媒 ・ 1 天前
小野田紀美警示應驗！中國不只禁海鮮 恢復和牛進口談判也喊卡
日本與中國的經貿關係再度緊繃。中國政府不只禁觀光，今（19日）正式透過外交管道通知日本，將重新停止日本水產物輸入，理由表面上是「需評估福島處理水監測」，但日方普遍認為，此舉與高市早苗首相日前在國會提及「台灣有事可能構成存立危機事態」的答辯息息相關，疑似為報復性反制。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
何鷹鷺停職還能重審？于北辰曝連鄭麗文都不敢得罪的背後勢力
國民黨中配中常委何鷹鷺頻在抖音發表促統言論惹議，國民黨考紀會18日以違反黨紀為由，通過停止黨職處分。國民黨副主席李乾龍20日在中央黨部稱，此案已送回考紀會重審，後續將再討論何的資格問題。對此，桃園市議員于北辰揭開主席鄭麗文都不敢得罪的背後勢力。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
影/藍白談2026新北市長選舉 李四川：黨要我承擔我不會排斥
台北市副市長李四川今（20）日出席都委會，會前接受媒體聯訪，被問及昨（19）日國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席峰會，談及2026新北市長選舉及藍白合問題，李四川回應他昨天沒時間看，並稱黨要他承擔他不排斥。中天新聞網 ・ 20 小時前
抗中挺日！美國務院發聲 賴總統大啖水產2／美國務院首度發聲挺日本 反對武力脅迫改變台海現狀
日本與中國的外交風波持續延燒，美國國務院昨（20日）主動發聲，強調對美日同盟的承諾堅定不移，無論在台海、東海或南海，都堅決反對任何片面改變現狀的企圖，包括透過武力或脅迫手段。這也是美國政府在這次日中衝突升溫後首次表態。鏡新聞 ・ 1 小時前
中國再禁日本水產 禁日令有用？日本民眾不怕、反而更加挺高市 12月參拜靖國神社 高市挺台不退讓 川普賣最先進F-35 換沙烏地阿拉伯1兆美元投資｜全球聊天室｜#鏡新聞
4:12 日官員訪中 臉色鐵青不握手 5:56 高市力挺 源自中國壓迫台灣 8:09 共軍演練升級 攻台3時間點 ◎中日關係持續惡化，甚至被形容為建交 53 年來最低點。兩國長年的歷史與主權爭議，再度因日本首相高市早苗的「台海問題涉及日本存亡」言論而緊張升溫。中國恢復對日本水產品的進口禁令，也透過觀光、影視等領域施壓，並延長在黃海實彈演習，強化軍事與外交上的施壓。 ◎從 2012 年的釣魚台主權風波、2013 年前首相安倍晉三參拜靖國神社，到 2023 年日本排放福島處理水，中日矛盾的傷口反覆發作。但即便日本國內對於是否協防台灣的看法有分歧，高市的民調節節攀升卻是事實，抵抗中國威逼的聲浪也有成長趨勢。評論甚至指出，北京過度反應反而可能助長日本推動防衛政策的進程…… ◎沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼，18日造訪美國華盛頓，與總統川普會面，兩人討論雙方國防、科技、核能等方面合作。當晚川普也在白宮設宴，款待遠道而來的貴賓，除了白宮官員之外，輝達執行長黃仁勳、知名葡萄牙球星「C羅」羅納度，也都是座上賓，甚至連之前跟川普鬧翻的特斯拉執行長馬斯克都現身晚宴，兩人關係似乎已經破冰。 《全球聊天室》播出時間 週一至週五2330-2400 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前
鹿死誰手？內參民調贏謝龍介30%以上 陳亭妃直言：趨勢沒有改變
[Newtalk新聞] 民進黨2026年台南市長初選競爭激烈，民進黨立委林俊憲、陳亭妃兩強相爭，又時常爆出黨內互打爭議。對此，陳亭妃今（19）日直言，對不會黨內互打，黨內規則是對比式民調，她也透露內參民調贏過國民黨立委謝龍介30％以上。 民進黨立委陳亭妃今（19）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪。 她表示，黨內規則是對比式民調，並非是跟黨內對手立委林俊憲做比較，而是她跟謝龍介比、林俊憲與謝龍介比。她透露，內參民調贏謝龍介30％以上，林俊憲也有領先謝，但比例相較之下，她與謝龍介的民調差距相較於林俊憲比謝龍介差距民調領先較多，就如同媒體之前所報導，趨勢並沒有改變。 陳亭妃也指出，她的支持者涵蓋中間選民、泛藍及泛綠選民，而深藍族群在對比民調中本就會支持謝龍介，「深藍當然不會支持我們」，但她強調真正勝負關鍵在於掌握中間選民的支持度。 她認為，民進黨若要在藍白合夾擊下保持競爭力，關鍵不是追逐民調，而是重新抓住基層真正的情感與信任，「不要再打高空，人民的感動才是決定勝負的力量」。 陳亭妃最後強調，民調固然重要，但她的選民基礎並非天上掉下來，而是靠長期新頭殼 ・ 1 天前
重演諾曼第？ 路透捕捉中國民船「演練登陸奪台」｜#鏡新聞
路透社昨天(11/20)報導，分析今年夏天在中國廣東沿海的衛星空拍照，發現共軍正利用民船進行奪台演練。而且這些民船都是常見的標準商船尺寸，上面甚至可載運軍車，有些還配備「浮動碼頭」，方便船隻不靠港、也能卸貨。面對共軍對台威脅加大，美國跨黨派議員昨天提案，希望將對台「六項保證」納入美國法律；同時，美國國會轄下的委員會也主張，為強化美國防台的直接利益，台灣應出資，協助更新美軍駐菲律賓的基地。鏡新聞 ・ 41 分鐘前
鄭黃會今登場 陳學聖：藍白要合超高難度「能捨方能得」
國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌今日下午將舉行「以行動顧台灣—主席高峰會談」，議題包括國政、明年大選合作等。國民黨前立...聯合新聞網 ・ 1 天前
共同社：中方停止進口日本水產品 中國市場佔日出口量1/5
日本首相高市早苗因「台灣有事」言論引起中國接二連三的「懲罰」措施。根據日本媒體報導，中方已通知日方，將暫停進口日本水產品。太報 ・ 1 天前
日中吵進聯合國 北京：日本沒資格成「常任理事國」
日中緊張關係因日相高市早苗涉台言論持續升溫，北京打壓旅遊、留學往來，根據民間智庫試算，若狀況持續一年，日本經濟恐怕損失超過1.7兆日圓，相當台幣3400億。另外，才陸續解禁的日本水產，如今又因為福島核電廠處理水的疑慮，再次被中國列入黑名單。而雙邊外交局長級會議如同平行線，更牽扯出「送客擺拍」風波，日方抗議中方未經同意，突襲式開放媒體拍攝。北京當局更將戰火延伸至聯合國，痛批高市早苗破壞國際秩序，直指日本沒有資格要求成為安理會常任理事國。TVBS新聞網 ・ 1 天前
俄羅斯說話了！批高市早苗涉台言論非常危險
[NOWnews今日新聞]中國與日本之間，因為高市早苗近期有關台灣的言論，關係持續惡化，中國並因此暫停進口日本水產品，取消2國關於出口牛肉的談判。中國的盟友俄羅斯也表示，日本應該深刻反省歷史、吸取二戰...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
高市早苗「台灣有事說」惹火北京 共同社：中國停止進口日本水產品
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導針對日本首相高市早苗「台灣有事說」的新反擊，中國政府今（19）日通知日本，將暫停進口日本水產品。中國政府今（19）日通...FTNN新聞網 ・ 1 天前
藍新老拚場 綠求穩 白搶灘
台南市議員第十選區（東區）應選5席，目前除第一高票國民黨籍曾培雅將交棒給兒子歐政豪外，其餘4名現任議員都將爭取連任，競爭十分激烈。鑑於此區政黨游離票及中間選民多，本屆民進黨因高額提名3人導致分票，最後僅蔡筱薇當選，未來民進黨提名席次及「藍白合」的操作績效，都將牽動選舉結果。中時新聞網 ・ 10 小時前
支持藍白合但是......戴錫欽：台北市議會國民黨要單獨過半
藍、白兩黨昨天（19日）舉行黨魁高峰會，台北市議長戴錫欽目前兼任國民黨台北市黨部主委，今天上午出席中華戰略學會丘念台抗日紀念講座－蔣中正日記讀後心得活動時受訪表示，明年選舉「藍白合」就是基本框架，不管是台北市長蔣萬安的連任或台北市議員的提名，市黨部都會在尊重「藍白合」大框架的前提下，審慎評估自己的實自由時報 ・ 1 天前
鄭麗文笑總統昔任國代「小咖」 綠委嗆：沒氣度
國民黨主席鄭麗文19日，到台北市議會拜會自家議員，而眾人在閒聊時，是聊到近30年前彼此擔任國大代表趣事，當時同屆的還有總統賴清德，只是鄭麗文和議員汪志冰在回憶當年時，是用小透明，小咖來形容那時的總統，這也讓同期的立委鍾佳濱痛批，鄭汪兩人沒氣度！TVBS新聞網 ・ 19 小時前