國民黨給最後的尊嚴？他驚爆：黃國昌不選新北機率升高

政治中心／劉宇鈞報導

2026年九合一大選，新北市長部分，民進黨由立委蘇巧慧出戰，國民黨則是北市副市長李四川呼聲高，民眾黨主席黃國昌也宣布投入選戰。民進黨新北市議員卓冠廷說，國民黨現在給黃國昌留「最後的尊嚴」，黃不選新北市的機率越來越高。

卓冠廷25日在節目上表示，據他私下聽到的消息，黃國昌不選新北市的機率越來越高，國民黨現在給黃留「最後的尊嚴」，無論是媒體的民調，或是李四川透過國民黨新北市議員林金結放的國民黨內參民調，都能判斷出，藍營認為就算黃攪局，李還是有信心會贏。

卓冠廷分析，之所以國民黨會放出相關的訊息，就是要告訴黃國昌別想亂，「你出來我們還是會贏」，藍營此刻在新北，已經在處理是否要「保守提名」，來禮讓民眾黨有一席議員選上的空間。

卓冠廷舉例，像是有官司纏身、形象受損的國民黨議員，該位議員的下一代就加入民眾黨出戰，然後國民黨在該區就少提一席，這件事「現在都在談」，也都在發展當中。

卓冠廷強調，蘇巧慧在這一年的時間好好耕耘、好好努力整合，以獲得新北市民的支持，最後贏下選舉的機會還是很高。

