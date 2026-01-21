國民黨縣市長提名紛爭不斷 鄭麗文定調「照遊戲規則走」：不會為誰而改變

2026年縣長選舉國民黨多個縣市提名紛爭不斷，不利黨內團結更引發藍營支持者焦慮，國民黨主席鄭麗文今（21）日在國民黨中常會上重申，公平的遊戲規則才是奠定全黨團結的基礎，提名一定要合乎黨內程序與遊戲規則，不會因任何個人特殊需要而改變，否則制度將蕩然無存，也難以要求黨員同志團結。鄭強調，她會打破過往的醬缸文化，不再有內定與黑箱作業，黨中央一定秉持既有的遊戲規則，秉持公平、公正、公開的原則來產生候選人，希望提名完成後，全黨上下也能團結一致。



國民黨今天下午的中常會，由於藍營最近在台中市、新竹縣提名協調不順，黨內有意參選人僵持不下，鄭麗文花了近20分鐘說明黨內提名機制及原則。鄭表示，國民黨提名的遊戲規則，有時候連參選人都搞不清楚，但國民黨有完整規定，也有初選辦法，只是為了避免勞民傷財，初選前若能協調，就盡量協調，不用把有限資源耗在黨內初選過程。鄭強調，國民黨的規定就是黨員投票佔3成、民調佔7成比例，而且要停止協商，公告讓所有黨員領表、登記。



鄭麗文說，待登記完畢後，參選人會再進行協商，此時又有機會改變黨員投票、民調7、3比的初選遊戲規則，但必須是共識決，否則就回歸原本國民黨7、3比的規定。目前宜蘭縣2位參選人日前經協調後，願意透過內參民調機制決定，並約定2月底前完成作業，避免走入初選；新竹縣目前因積極投入參選的新竹縣副縣長兼縣黨部主委陳見賢與立委徐欣瑩，各有主張、意見僵持不下，也就是協商不成，只能進入正式初選程序。



鄭麗文指出，有人說陳見賢擔任黨職，不公平，但爭取宜蘭縣長提名的立委吳宗憲同樣也有黨職，只要在協商階段，黨職問題都不用考慮，只有進入黨內初選成為正式參選人時，當事人才必須請假或請辭，這是國民黨行之有年的遊戲規則。台中市長提名也一樣，立委江啟臣與楊瓊瓔都是長期深耕台中的忠貞同志、一流人才，國民黨在台中執政成績斐然，有超過一人以上爭取提名很正常，大家無須緊張與焦慮，將透過黨內的程序，黨中央也多所溝通，最重要的是參選人的意志跟意願，沒有人可以強迫任何人做不願意做的事。



鄭麗文強調，公平的遊戲規則才是奠定未來黨團結最重要的基礎，提名一定要合乎黨內的程序與遊戲規則，不會因任何個人特殊的需要而改變，否則制度將蕩然無存，也難以要求黨員同志要團結。國民黨一定大開大闔，改變過去被外界認為的醬缸文化，依照黨內制度走，沒有內定與黑箱，既然都是黨內同志，就不要忘記我們真正的對手跟敵人是誰，現在台灣正處於內外交迫的特殊處境，在野力量必須團結、國民黨必須勝選，相信黨內同志都知道絕對不能親痛仇快，希望所有參選人都要願賭服輸，不論初選或協調，她都有高度信心能在各選區大團結，贏得2026年這場選舉。



