國民黨縣市長選戰布局 鄭麗文：現任優先提名、艱困選區年底完成提名

面對2026年縣市長選戰，中國國民黨主席鄭麗文今天（29日）表示，中常會已正式通過縣市長提名特別辦法，因此，第一波以現任優先提名；第二波則以艱困選區為主，並期望年底前完成提名，以利提早布局展開選戰。

鄭麗文今天出席在台南市勞工育樂中心舉辦的台南市黨慶活動，她接受媒體聯訪時指出，國民黨政治人物有企圖心是健康的，是好事，上星期中常會已正式通過縣市長提名特別辦法。因此，我們第一波提名是以現任縣市長為主，他們的政績都非常的優越，也受到市民高度支持，希望我們現任的縣市長都能夠順利的連任，因此包括基隆、台北、桃園、南投、苗栗的現任縣市長，我們都會優先的提名。

其次是艱困選區，鄭麗文表示，包括台南、高雄等縣市，我們已經有同志在上次代表黨的參選，也有很好的成績，而在這3、4年來也一直在地方上面深耕經營，黨會優先考慮；至於有其他同志也表達的參選的意願，我們也會根據提名的特別辦法，開始進行協調，提早佈局展開。

至於楊瓊瓔昨日宣布參加國民黨台中市長初選，鄭麗文說，楊瓊瓔是戰力強，經營非常的深的人，就像小太陽一樣有她的地方就充滿了溫暖，非常接地氣的一個政治人物。因此，她認為國民黨的政治人物有企圖心是健康的是好事。如今我們必須延續盧秀燕8年市長的優秀政績，讓國民黨繼續執政。

鄭麗文指出，大家不需擔心有超過一人以上有意願來為市民服務，重點是在提名後是否能夠無私團結，她對楊瓊瓔有100%的信心；此外，大家期待很深的立法院副院長江啟臣也是如此，所以相信透過黨的制度跟機制去進行協調，最後完成提名。在台中，國民黨也一定會不分彼此，團結一致打到勝選。

至於《國籍法》修法，鄭麗文表示，《國籍法》牽涉到相關權益保障，始作俑者是民進黨對人權不當的壓迫，希望透過修法保障。



