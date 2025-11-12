國民黨總理誕辰紀念活動 鄭麗文卻姍姍來遲
[NOWnews今日新聞] 國民黨今（12）日舉行「總理誕辰160週年紀念日活動」，找來年輕人勁歌熱舞，還找抖音網紅跳自創曲，高唱「Lion up！」、「羊群變獅群」。國民黨主席鄭麗文則說，年輕朋友將總理所堅持，也是國民黨最高的境界與理想「禮運大同篇」融入年輕世代最熟悉與喜愛的語言，透過舞蹈、音樂，這些是穿透國際、不分時代、撼動人心的真正元素。
國民黨今天舉行「總理誕辰160週年紀念日活動」，表定下午1時舉行，因為這是鄭麗文上任後，首個在黨中央的對外行程，大批媒體全都提早到現場等候。怎料，鄭麗文大遲到20分鐘，現場幕僚僅稱，因為上一個行程耽擱，主持人也兩度延後記者會。現場出席人士包含副主席李乾龍、張榮恭，考紀會主委兼大陸部主委張雅屏、文傳會主委吳宗憲等人。
現場活動先由「TOH 女團」熱力開場，再由歌手炫娜演唱自創曲 〈 Dont be afraid〉，接續是知名網紅「恐龍偶像」自創曲演出，最後由知名網紅舞者「築夢者」舞蹈表演收尾，努力要展現年輕化形象。
鄭麗文致詞時指出，非常感謝年輕的文傳會的主管，在短短不到一周時間即安排如此國際水準的演出。「台上十分鐘，台下十年功」，表演者如此年輕，已經在他們的舞台上發光發熱，甚至成為台灣之光、華人之光。
鄭麗文表示，孫中山創建興中會時才28歲，與在場的表演者的年紀差不多；辛亥革命成功時，總理才45歲。今天台灣的年輕人，在160年後，呼應了百年前，轟動全世界、驚動亞洲，在人類歷史上面創下光輝的一頁，成立了全亞洲的第一個民主共和國。革命的過程中，沒有退卻，拋頭顱、灑熱血的，都是一群年輕人。
鄭麗文表示，不到一周的時間，年輕朋友將總理所堅持，也是國民黨最高的境界與理想「禮運大同篇」融入年輕世代最熟悉與喜愛的語言，透過舞蹈、音樂，這些是穿透國際、不分時代、撼動人心的真正元素。讓大家看到國父的思想，絕對不是大家所想像中的「太老」、「過時」、「教條」的。
鄭麗文說，今天的國民黨也是一樣，不忘初衷，追求理想，絕不退卻；不憂讒畏譏，不瞻前顧後。對的，堅持到底，才能夠真正的感動年輕人，也才能夠真正贏得年輕人的心。
國民黨團擬成立「立院兩岸對策小組」 江啟臣：一定召集黨團協商
批賴清德「自己生病讓別人吃藥」 韓國瑜：別再消費沈伯洋
被中共通緝 徐欣瑩獻策：可「帶沈伯洋去中國」澄清誤會也不錯
