乾杯燒肉「8點乾杯」取消了！全新菜單一次看 399元就可以吃到A5和牛

在許多人心中，乾杯代表的是一種「熱血的用餐記憶」，8點一到，全場舉杯、燒肉香氣混著笑聲，那是台灣燒肉文化裡最具儀式感的時刻。然而，當這套互動儀式走過26年，餐飲產業也進入效率與價格共振的時代，乾杯選擇以「改版」迎戰，不只是換菜單，而是重寫燒肉體驗的遊戲規則。

「現在的年輕人講求TP（時間效率）與CP（性價比）。」乾杯集團董事長平出莊司坦言，「他們依然追求美味與體驗，但更希望這一切能在更短時間內、更合理的價格中實現。」

廣告 廣告

疫情後的3年，餐飲業普遍面臨人力短缺、租金上升與通膨壓力三重挑戰。當營運成本高漲、消費者又不願為服務「溢價」時，如何在不犧牲品質的前提下維持競爭力，成為所有品牌共同的課題。而乾杯選擇「以效率換價格」。

這次改版，乾杯不僅推出超過百道新菜，也同步導入平板點餐系統與流程再設計，將過去花在互動與等待的時間，轉化成更順暢的出餐節奏與更實惠的定價。

1月14日起，乾杯新的菜單將分為399元、299元、199元與99元共4個固定價格帶，從和牛、海鮮、內臟到小菜，每一盤都是可以自由搭配的「個人燒肉拼圖」，讓點餐就像逛選物店般直覺。

乾杯於1月14日起正式改版，未來菜單將分成399、299、199及99元4種固定價格。（劉芯衣攝）

最引人注目的，莫過於讓高價位的和牛變得親民。以往要價近700元的和牛部位，如今以399元即可享用，A5宮崎和牛沙朗、澳洲和牛橫膈膜等頂級肉品成為入門選項。關鍵不在於促銷，而在於多年累積的供應鏈實力與採購規模。

平出莊司透露，乾杯長年與日本宮崎牛供應商「宮崎畜產（Miyachiku）」合作，每月以「整頭全牛進口」的方式採購約60頭和牛，穩定且量大的採購能力，讓供應商願意為乾杯客製「乾杯規格」，專門挑選出A5等級中油花分布最均勻、達10至12等級的高標肉品。

未來只要399元即可享用A5宮崎和牛沙朗、澳洲和牛橫膈膜等頂級肉品。（劉芯衣攝）

為什麼乾杯要改版？

過去，「氣氛」是乾杯的核心競爭力：聚會、互動、乾杯聲，是人與人之間的連結。但對當下的Z世代與上班族來說，「效率」與「回報感」成為新的滿足來源。在這樣的心理下，「平價高質感」的消費模式漸成主流。

例如日本的燒肉Like主打一人燒肉、快速上餐；韓國的燒肉品牌強調套餐組合與高翻桌率。據《天下雜誌》報導，乾杯在2024年整頓中國市場，營收年減7%，2025年截至11月，營收也僅成長2.54%，除了展店達18家的鍋物品牌「黑毛屋」，以及肉品外販事業之外，其他品牌的成長幾乎都遇到瓶頸。

因此乾杯的新策略，就是鎖定年輕市場，將品牌定位成「年輕人最愛的燒肉店」。

新菜單共12大類、超過100道餐點，從經典的厚切牛舌排、和牛油麻婆豆腐，到意想不到的跳跳糖雪貝，都保留品牌一貫的幽默與創意；而「乾杯規格」的和牛仍由專業鑑定師嚴選，即使是赤身部位，也確保油花細緻與口感平衡，讓平價不等於妥協。

同時也推出「環保續杯制度」：首杯99元、續杯49元，同杯再使用，不僅符合潮流，也象徵一種消費態度的轉變：喝得盡興，也要喝得負責任。

這種「玩得認真、吃得輕鬆」的態度，正是乾杯試圖守住的靈魂。

當年的「8點乾杯」讓人記住歡樂的儀式，如今的乾杯則想讓人記住「舒服的生活節奏」，這場改版不是一時之舉，而是品牌從「體驗式燒肉」走向「生活型燒肉」的轉身。它回應市場現實，也延續乾杯26年來的核心精神：讓人們因一頓燒肉而開心。

更多風傳媒報導

