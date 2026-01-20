國民黨罷免造假案 吳靜怡酸「基層認罪、立委切割」：被柯文哲嗆剛好

即時中心／温芸萱報導

國民黨為反制公民團體大罷免，於去（2025）年推動「以罷制罷」，卻接連爆出連署造假爭議。屏東罷免民進黨立委伍麗華案，遭檢方依偽造文書、違反選罷法起訴9人，包含立委盧縣一等，相關人員庭上否認犯行，稱僅配合中央黨部。台中部分則查出冒名連署罷免綠委蔡其昌、何欣純多達4258份，34名黨工遭起訴。對此，政治評論員吳靜怡痛批，國民黨罷免造假，基層認罪、立委切割？被柯文哲嗆剛好而已！

國民黨為反制公民團體推動的大罷免行動，於去年2月推動「以罷制罷」，然而相關行動卻接連爆出爭議，多地罷免案被查出涉嫌偽造、抄襲黨員名冊。

其中，屏東地區國民黨發起針對民進黨山地原住民立委伍麗華的罷免案，被查出連署資料疑似造假。屏東地檢署偵結後，依偽造文書及違反《選罷法》等罪嫌，起訴包括國民黨立委盧縣一、不分區立委許宇甄、黃碧雲、組發系統人員李得全，以及領銜人張芳碩等9人。案件昨日開庭，盧縣一與張芳碩均否認犯罪，強調自己僅是配合中央黨部安排，對名冊內容並不知情。

另一方面，台中地區亦查出第一階段罷免民進黨立委蔡其昌、何欣純的提議人名冊中，出現大規模冒名連署情形，數量高達4,258份。台中地檢署去年6月依偽造文書等罪嫌，起訴國民黨台中市黨部書記長陳劍鋒、第一組總幹事伍康龍等34名黨工，相關人員多已坦承犯行。

對此，政治評論員吳靜怡今日在臉書發文大酸，直指「國民黨大罷免、大造假，組織戰力再也回不去！被柯文哲嗆剛好而已！」她指出，屏東案中，盧縣一在法庭上將責任推給中央黨部，稱自己只是聯繫窗口、並非主謀；而領銜人張芳碩也辯稱只是掛名，名冊是黨部「打包好」交付，並未參與內容製作。吳靜怡反問，若此說法屬實，是否意味著國民黨組發會前主委許宇甄必須承擔更大的責任？

民眾黨前主席柯文哲日前怒嗆「國民黨別高估自己」。（圖／民視新聞資料照）

接著，吳靜怡表示，台中案中，黨部黨工集體認罪，卻在國民黨尚未正式向社會道歉前，就傳出私下尋求和解，整體處理方式相當難看。她直言，從不同縣市的案件可看出相同模式，都是基層黨工與行政幹部承擔刑責，民代卻一再否認、切割，將責任推回中央，「這樣公平嗎？」

吳靜怡強調，據媒體報導，黨內人士透露，當初黨中央下令限期內湊齊連署書，逼迫基層動員、印製黨籍資料甚至抄名冊，等事情爆發後，高層卻撇得一乾二淨，要求基層「認罪協商」，自己卻聲稱「只要求推動罷免，沒叫抄名冊」，形同典型切割。更嚴重的是，相關案件恐讓國民黨面臨上億元的訴訟費、罰金與賠償，多名資深黨工因此受害，組織動員力也遭到重創。

最後，她警告，國民黨已進入「責任內縮、風險切割」的自保狀態，若在國會持續採取激進路線，支持度恐進一步下滑，甚至與白營出現交叉，淪為小黨。她也點名鄭麗文持續走中國路線，恐讓局勢更加惡化，並引用新竹市最新民調指出，藍白差距僅剩一個百分點，「柯文哲一句『國民黨別高估自己』究竟錯在哪？」。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

