國民黨罷免造假案 黨工認罪求和解！王定宇諷：新版34比0！網喊絕不和解告到底！

國民黨罷免造假案，34名黨工認罪求和解，王定宇指出，國民黨過去高喊政治迫害，如今「34比0」全員認罪，要不要先道歉？ 圖：翻攝自王定宇提供影片

[Newtalk新聞] 公民團體去年發起大罷免行動，國民黨以「以罷制罷」反制，卻被查出抄襲黨員名冊、涉嫌偽造文書，台中地方法院19日二度開庭，遭起訴的國民黨台中市黨部書記長陳劍鋒等34名黨工當庭認罪，並願意與受害立委蔡其昌、何欣純進行調解。對此，民進黨立委王定宇指出，國民黨過去高喊政治迫害，如今「34比0」全員認罪，要不要先道歉？

國民黨推動「以罷制罷」行動，在台中部分被查出，國民黨台中市黨部第一階段罷免蔡其昌、何欣純的提議人名冊中，涉嫌大規模抄襲黨員名冊冒名連署，數量高達4,258份，台中地檢署去年6月依偽造文書等罪嫌，起訴陳劍鋒、第一組總幹事伍康龍等34名黨工。

廣告 廣告

台中地方法院19日二度開庭，陳劍鋒、伍康龍等34人再次當庭認罪，並同意與蔡其昌、何欣純進行調解。

對此，身為第一個告發偽造文書、違反選罷法的受害當事人王定宇19日發文表示，中國國民黨用偽造文書4千名冊進行「以罷制罷」，結果「大落塞」，新版「34：0」，中國國民黨34名被告全部認罪，盼與綠營和解￼，

「犯罪者都認罪了，那些說什麼政治迫害的，要不要先道歉？」

網友紛紛留言喊「拒絕和解」、「絕對不能和解」、「告到底！」、「當然絕對不和解，這是毀憲亂政的反撲」、「當然不能和解，偽造文書犯法，是犯國家的法，為什麼要跟民進黨和解？必須付出犯法的代價」、「不能姑息這種違法行為！」、「國民黨立委控告超多民眾，怎麼不先撤告？」、「絕對不和解，不然又會知法犯法，其次是那些罷團如何被淩虐，此外還要國民黨公開和社會道歉」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

柯文哲嗆「國民黨別太高估實力」吳靜怡：不是情緒宣洩！是精準的政治警告

學測只關心「市立」高中806名考生 林志潔批高虹安市府：其他高中學生不必管？