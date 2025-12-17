國民黨考紀會將設置紀律執行小組 全力協助遭檢調搜索約談人員

國民黨文傳會主委吳宗憲17日在中常會後受訪。(記者張嘉明攝)

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨中常會今日通過修正中央考紀會設置辦法，該黨文傳會主委吳宗憲指出，未來將成立紀律執行小組，對於所有暫時停止黨權案件，都將由紀律執行小組負責調查相關事證，以利案件處理速度可以更快，另還針對黨紀處分新增追訴期限的規定，包括「知悉期2年內」與「行為終止5年內」，以避免考紀案件追訴發生沒有限期的問題。

此外，針對今日國民黨嘉義市黨部遭檢調搜索，吳宗憲指出，中央黨部會提供所有的法律協助，隨時了解進度，並且介入幫忙。

他進一步指出，今天上午共有13位人員被帶走，目前仍在嘉義縣調站初訊中，必要時還會被移送地檢署複訊，接下來才會有交保與否的問題，黨中央除了會提供法律協助，幫忙安排律師，有關交保金額的部分，也將儘力協助，讓黨員不必擔心籌錢的問題。

