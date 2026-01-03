國民黨與民眾黨的隱藏衝突



國民黨與民眾黨基本上是理念與支持者結構很不一樣的政黨,現任國民黨主席鄭麗文是黃復興黨部成員支持,民眾黨主席黃國昌是空降檢便宜,真正民眾黨是柯文哲掌控中.在立法院期中會期過後,台灣政局會有變化



在 2026 年初的政治脈絡下，立法院進入關鍵的期中會期，加上地方選舉（九合一）腳步逼近，台灣政局正處於高度變動的轉折點。

黨權結構與未來政局變化深入分析：

黨權結構的現狀與變數

國民黨：鄭麗文接掌黨魁後的路線轉型

現任國民黨主席為 鄭麗文（於 2025 年 10 月當選並上任）。她上任後試圖平衡黨內「戰鬥藍」與「本土派」的勢力，並多次強調 2026 年選舉的團結勝選。雖然黨內仍有傳統軍方與親中勢力的支持，但鄭麗文目前的策略重點在於與盧秀燕等地方首長合力，爭取 2026 年的中間選民支持，避免過於傾斜的色彩影響選情。

民眾黨：柯文哲的回歸與黃國昌的定位

2026 年初，柯文哲 在經歷司法調查與交保後，已重新回歸黨務第一線。雖然黃國昌在柯文哲受調查期間擔任代理主席或立法院黨團領袖，展現了強大的議事主導權，但目前黨內核心權力仍穩固於柯文哲手中。柯文哲近期的「雙柯會」與對藍白合的「規則說」，顯示他正試圖重奪 2026 選舉的發話權，將黃國昌定位為戰鬥先鋒而非黨的決策者。

立法院期中會期後的政局預測

立法院即將在 2026 年 2 月開始新會期，隨後進入 2026 選舉年的熱戰期，政局預計將有以下變化：

藍白合作的「戰術性脫鉤」：

雖然 2025 年底藍白兩黨在立法院聯手卡關國防特別預算與中央總預算，但在 2026 年地方選舉壓力下，兩黨將面臨激烈的席次競爭。特別是在新北市、台北市等戰區，國民黨內部已傳出不看好「藍白合」的聲音。預計在期中會期後，兩黨在法案上仍可能合作制衡綠營，但在地方選戰中將進入「實質競爭、相互分票」的狀態。

總預算案的角力與解套：

截至 2026 年 1 月，中央政府總預算仍卡在立法院。隨著地方首長（如侯友宜等）面臨施政經費斷炊的壓力，在野黨極可能在期中會期初透過利益交換（如財劃法修正）讓預算案有條件通過，以展現「負責在野黨」的形象來備戰選舉。

第三勢力的生存戰：

民眾黨面臨支持度回落的危機。柯文哲目前的「務實對話」策略（如拜會民進黨團、與國民黨談民調規則）是為了防止民眾黨在 2026 年被邊緣化。若民眾黨在期中會期無法交出具體的民生法案成績單，其「空降檢便宜」的標籤將更難撕除。

核心觀察點

2026 年中的政局核心在於「賴清德的韌性」對上「藍白內部矛盾」。執政黨將利用在野黨在地方選舉的利害衝突進行裂解；而國民黨新主席鄭麗文與回歸後的柯文哲能否維持「國會多數優勢」而不被選舉分歧拆散，將是台灣政治未來兩年最重要的觀察指標。