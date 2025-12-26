國民黨艱困區先提名！南：謝龍介、高：柯志恩、屏：蘇清泉

▲選情提早開打國民黨奉陪，鄭麗文策略艱困區先提名。

【記者 張達威／台北 報導】中國國民黨通過115年直轄市市長暨縣市長選舉第一梯次建議輔選方式暨名單，徵召立委謝龍介參選台南市長、立委柯志恩參選高雄市長、立委蘇清泉參選屏東縣長、議長吳秀華參選台東縣長等。

鄭麗文表示，這次縣市長提名時程非常罕見，有史以來提名作業提早到前一年的年底就開始進行。她說明，過去年年選舉、勞民傷財，讓執政時沒辦法安下心來推動政策，最後才把所有地方選舉集中在一年、中央選舉集中在一年，讓台灣每兩年選舉一次，就是希望不要每天都在選舉。但非常遺憾地，賴總統上台後每天搞政治鬥爭，甚至將明年底的地方選舉提前到今年就已經開打，她感到深沉的遺憾。鄭主席表達希望能專心施政做事，照顧百姓、服務社會，這才是爭取執政的初衷。

鄭麗文也指出，第一波黨內提名原則已經確認：現有執政的國民黨縣市，現任優先。她表示，國民黨執政縣市表現優異、執政成績斐然，包括基隆、台北、桃園、苗栗、南投、馬祖等皆確定會徵召提名；經過與執政縣市討論，大家都認為現任縣市長應以推動市政、縣政為最高優先，不要現在就進入選戰模式。因此，對於現有執政縣市的連任提名，會安排在明年適當的時間，用意就是希望不要把選戰拉得這麼長，讓執政團隊能專心市政、認真做事。

鄭麗文強調，這就是國民黨與執政黨不一樣，國民黨不是搞事或帶頭作亂的。他表示，今年底之前，正式透過中常會先徵召的是「艱困選區」，包括台南、高雄、屏東等三個艱困選區的三位候選人。（照片國民黨提供）