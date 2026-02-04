國民黨花蓮縣初選提名惹議！ 葉耀輝二度聲請假處分凍結提名

前花蓮市長葉耀輝赴台北地方法院聲請假處分。（翻攝自葉耀輝臉書）

國民黨花蓮縣長提名初選引發爭議。有意參選的前花蓮市長葉耀輝質疑初選程序及民調不透明，認為存在重大瑕疵，今（4日）在前媒體人何啟聖陪同下，前往台北地方法院聲請暫時狀態假處分，要求黨中央暫停與提名相關的「選代表」公告及作業，確保過程公開透明。

爭取國民黨花蓮縣長提名的前花蓮市長葉耀輝，對初選與民調程序提出嚴重質疑。他指控，黨部在未公告提名規則、未完成合理協商，且申訴人已明確表達不同意列名的情況下，仍將其強行納入民調，並對外發布可能影響中央提名決策，因此在前媒體人何啟聖陪同下，再度前往台北地方法院提出民事暫時狀態假處分，請求法院命中央暫停公告及任何與提名、徵召或候選人相關的「選代表」作業，凍結可能的錯誤程序，確保初選公平、公正、公開。

葉耀輝表示，他已向中央常務委員會提出黨內申訴，要求成立專案調查小組，全面釐清提名公告、協調、民調決議形成與執行，以及內參外流等全流程，並明確規定，未經候選人同意且程序有重大瑕疵的民調不得作為提名依據。他強調，政黨內競爭可以激烈，但規則不能扭曲；勝負可以輸，但程序不能假，呼籲中央黨部回歸公開、透明、可檢驗的提名標準，以恢復黨內民主與社會信賴。

何啟聖則指出，自己作為程序中的利害關係人，曾提出多次申訴，但中央長期採取不接觸、不回應、不處理的政策，導致初選缺乏公平性，希望透過法院暫停程序，凍結可能的錯誤作業，等提名正式確定後，再依司法程序尋求救濟。





