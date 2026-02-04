國民黨花蓮縣初選提名惹議！ 葉耀輝親赴北院聲請假處分

葉耀輝。（圖／翁靖祐攝）

花蓮前市長葉耀輝有意參選花蓮縣長，但因質疑初選有重大瑕疵，因此今日（2月4日）前來台北地方法院，提出民事暫時狀態假處分聲請，希望能在釐清提名程序爭議以前，命中國國民黨中央黨部暫時停止公告、發布或推動任何與花蓮縣長提名、徵召或候選人產生機制具實質連動關係之「選代表」作業資訊，並暫停相關程序。

葉耀輝指控，國民黨花蓮縣黨部在未公告在，未完成合理協商，且申訴人已明確表示不同意列名的情況下，仍將申訴人強行納入民調，並對外宣布提供給媒體，並以該結果影響中央提名徵召的判斷，希望中央可以嚴重處理此一行為，疑似暗指花蓮黨部建請中央提名游淑貞一事。

葉耀輝強調，聲請假處分並非請法院介入政治勝負，而是請法院先保全「程序爭議可被救濟」的最低限度狀態，避免中央以後續程序製造不可回復之既成事實。葉耀輝說，目前已向中央常務委員會提出黨內申訴，要求中央成立專案調查小組，釐清公告、協調、民調決議形成與執行、內參外流等全流程，並澄清未經候選人明確同意且程序有重大瑕疵之民調，不得作為後續提名依據。

葉耀輝說「政黨內部競爭可以激烈，但規則不能扭曲；勝負可以輸，但程序不能假。」呼籲中央黨部回到公開、透明、可受檢驗的提名底線，以回復黨內民主與社會信賴。

