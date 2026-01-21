國民黨花蓮縣長人選民調出爐 游淑貞大幅領先葉耀輝

游淑貞在國民黨花蓮縣長民調當中大幅領先，可望代表國民黨參選。（圖：游淑貞粉專）

中國國民黨花蓮縣黨部於今（21）日表示，根據1月8日全縣委員會議共識，委託專業民調公司針對葉耀輝及游淑貞進行黨內初選民意調查，結果已正式出爐。民調顯示，游淑貞獲得51.9%的支持度，葉耀輝則為11.8%，雙方差距達40.1個百分點。在各鄉鎮市的比較中，游淑貞亦全面領先，呈現顯著民意優勢。

花蓮縣黨部說明，此次民調是依據國民黨「115年直轄市長暨縣市長提名特別辦法」辦理，經全縣委員會議充分討論後決議採用全民調方式，作為提名花蓮縣長人選的重要參考。調查過程嚴謹、程序完備，結果反映地方基層與多數民意的明確意向。

縣黨部強調，將依黨內程序，正式建議中央提名或徵召游淑貞代表國民黨參選花蓮縣長。（梁國榮報導）