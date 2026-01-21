國民黨花蓮縣長初選民調游淑貞勝出 將送黨中央參考

（中央社記者張祈花蓮縣21日電）國民黨花蓮縣黨部布局下屆縣長人選，委託民調公司針對吉安鄉長游淑貞、前花蓮市長葉耀輝進行民調，結果游淑貞勝出。藍營花蓮縣黨部今天表示，將送黨中央做提名或徵召參考。

國民黨花蓮縣黨部今天下午發布聲明稿表示，縣黨部於8日經全縣委員會議決議，以全民調作為花蓮縣長人選提名依據，針對游淑貞及葉耀輝2人進行民意調查。

國民黨花蓮縣黨部表示，調查結果出爐，游淑貞支持度為51.9%，葉耀輝為11.8%，雙方支持度差距大，且各鄉鎮市中，游淑貞支持比例均高於葉耀輝，呈現全面領先趨勢。

國民黨花蓮縣黨部主委盧新榮指出，這次民調為黨內的內參民調，結果反映地方基層及多數民意，會依黨內程序，正式建請黨中央提名或徵召游淑貞代表參選花蓮縣長。

游淑貞表示，尊重黨內機制，希望黨中央能盡快確定人選，讓提名人可以全力往前衝，爭取民意支持；葉耀輝表示，對於結果不滿意，曾要求初選要做3場電視政見發表會，還沒達成共識，就被突襲完成民調。

有意角逐國民黨花蓮縣長初選，但未納入民調的孫文學校總校長辦公室主任何啟聖，今天到訪花蓮拜會花蓮縣議長張峻以及葉耀輝。

何啟聖接受媒體聯訪表示，花蓮縣黨部對他百般刁難，以黨籍、戶籍不在花蓮為由將他排除在外，本來已經要把黨籍遷到花蓮，縣黨部又提前啟動初選民調，指控「所有動作幾乎都是針對我而來」。

對於何啟聖與葉耀輝的指控，盧新榮表示，尊重他們的意見表達，不願多做回應。（編輯：張雅淨）1150121