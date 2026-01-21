國民黨花蓮縣長初選民調游淑貞大勝 葉耀輝反彈「遭到偷襲」

表態參與初選的何啟聖（中），今天由孫文學校校長張亞中（右）陪同拜會葉耀輝。記者王燕華／攝影

國民黨花蓮縣黨部今天公布縣長內參民調結果，吉安鄉長游淑貞勝出，將建請黨中央徵召或提名。落敗的花蓮市前市長葉耀輝認為過程完全未尊重他的意見，感覺「遭到偷襲」，將持續朝初選方向準備。

藍花蓮黨部縣長內參民調僅納入游淑貞與葉耀輝，黨部今天公布結果，兩人支持度分別為游淑貞51.9%，葉耀輝11.8%，雙方支持度差距為40.1個百分點，且游在全縣各鄉鎮市都領先。

對此結果，葉耀輝不滿表示，去年9月縣黨部主委盧新榮曾說今年5月才會辦初選，但這個月8日縣黨部只傳一通簡訊，就要他到縣黨部的委員會陳述參選理念，13日馬上就說要做全民調，讓他覺得遭到突襲。

葉耀輝說，他當時要求一定要辦3場電視政見發表會，進行言詞辯論，且時間最好在5月，也可以提前到4月，但盧新榮說下周要辦民調，他要求「不要把我名字放進去，把我當墊腳石」，沒想到最近又說15日到17日已經完成，13日才談，15日就做民調，不然他有反應機會，「又被突襲一次」。接下來他會按照盧新榮曾說的今年5月初選這方向繼續來做，也願意承諾若他不幸落選，將全力支持勝出的黨員同志。

游淑貞說，尊重黨內機制，對於葉的說法，她表示自己不怕辯論，但黨的提名辦法並沒有要求電視辯論，且拖到5月將延宕衝刺打拚的時間，她無法同意。後續過程會全力配合，希望中央黨部盡快確定人選，讓提名人可以全力往前衝。

