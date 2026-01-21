國民黨花蓮縣長初選民調！「這人」全面領先

▲現任縣長徐榛蔚已連任2屆，吉安鄉長游淑貞被視為接班人。（圖／翻攝自游淑貞臉書）

[NOWnews今日新聞] 國民黨花蓮縣黨部近日進行縣長人選初選民調，縣黨部今天表示，根據民調結果顯示，吉安鄉長游淑貞支持度為51.9%，全面領先支持度為11.8%的葉耀輝，相關結果將依黨內程序，送請黨中央作為提名或徵召之參考。

中國國民黨花蓮縣黨部今（21）日表示，民國115年1月8日召開全縣委員會議，經與會全體委員充分討論並取得一致共識，決議以全民調方式作為花蓮縣長人選提名的重要依據，並推動由葉耀輝、游淑貞兩位進行民意調查，相關結果將依黨內程序，送請黨中央作為提名或徵召之參考。

依據前述決議，花蓮縣黨部近日正式委託專業民意調查公司，針對葉耀輝與游淑貞兩位進行民調作業。調查結果顯示，游淑貞支持度為51.9%，葉耀輝支持度為11.8%，雙方支持度差距為40.1個百分點；進一步分析顯示，花蓮縣各鄉鎮市中，游淑貞之支持比例均高於葉耀輝，呈現全面領先趨勢。

花蓮縣黨部強調，本次民調為黨內的內參民調，依據中國國民黨115年直轄市長暨縣市長提名特別辦法所辦理，在全縣委員會議共識下推動，過程嚴謹、程序完備，結果清楚反映地方基層與多數民意之期待。縣黨部將依黨內既有程序，正式建請黨中央提名或徵召游淑貞，代表中國國民黨參選花蓮縣長。

花蓮縣黨部呼籲，全黨同志在提名程序完成後，務必團結一致、凝聚力量，共同為花蓮的長遠發展努力，爭取縣民的認同與支持。

