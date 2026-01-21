國民黨花蓮縣長初選游淑貞大勝40% 葉耀輝不認帳怒轟偷襲

國民黨花蓮縣黨部21日公布縣長內參民調結果，吉安鄉長游淑貞以51.9%支持度，大幅領先前花蓮市長葉耀輝的11.8%，雙方差距達40.1個百分點，且游淑貞在全縣各鄉鎮市均全面領先。縣黨部表示將依黨內程序，正式建請黨中央提名或徵召游淑貞代表國民黨參選花蓮縣長。然而葉耀輝對此結果強烈反彈，痛批縣黨部未尊重他的意見，認為自己遭到「偷襲」，完全不承認民調結果，將持續朝5月初選方向做準備。

前花蓮市長葉耀輝不認初選民調狂輸自認遭偷襲。（圖／葉耀輝臉書）

葉耀輝表示，去年9月拜會縣黨部主委盧新榮時，得到今年5月才會辦理初選的答覆，但縣黨部卻在今年1月8日突然以簡訊通知，要求他和另一位參選人到縣委員會議陳述參選想法與願景，離開後1月13日就得知大會決議要做全民調。他強調當時就向盧新榮反映，縣長是大位，自己仍傾向在5月辦理初選工作，若要提前也可以在4月辦理，且初選前一定要舉辦3場電視政見發表會及言詞辯論會並正式公告。

葉耀輝進一步指出，「另一位參選人」不願意也拒絕上電視，還要求要馬上做民調。他當下就明確告知縣黨部，若執意要做民調，就不要列入他的名字，或是找別人做對比，不能在他還沒準備好就偷襲他，要求「不要把我名字放進去，把我當墊腳石」。他批評8日縣黨部委員會決議是全民調，全民調至少要有3家民調公司，但花蓮縣黨部只找艾普羅民調1家，15日至17日辦理民調，事前也沒有對外公布時間，完全是「偷偷摸摸」。

吉安鄉長游淑貞。（圖／報系資料照）

葉耀輝認為，13日才談完，15日就做民調，讓他沒有反應機會，「又被突襲一次」。他痛批縣黨部今天下午公布民調結果時馬上改口是「內參民調」，內參民調還外流出去，對他是很大的傷害，等於把他當墊腳石、用民調偷襲他。他強調若經過公開辯論後再辦理民調，如果最後民調輸了，自己也會心服口服，支持國民黨提名人選，但現在這種方式令人完全不能接受，將按照自己的腳步在5月辦理民調，若輸了就會全力支持國民黨，若對手輸就請對方支持自己。

對於葉耀輝的說法，盧新榮表示，縣黨部過去選舉從未辦過、也無法舉辦電視辯論會與政見說明會，便依照黨內「115年直轄市長暨縣市長提名特別辦法」展開民調；對於葉耀輝5月仍要辦理初選，他表示尊重。游淑貞則回應，尊重黨內機制，自己不怕辯論，但黨的提名辦法並沒有要求電視辯論，且拖到5月將延宕衝刺打拚的時間，她無法同意。她表示後續過程會全力配合，希望中央黨部盡快確定人選，讓提名人可以全力往前衝。

國民黨中央黨部。（資料照／中天新聞網）

另外，孫文學校總校長辦公室主任何啟聖21日到花蓮拜會無黨籍議長張峻、國民黨籍前市長葉耀輝，張峻「感謝何大哥站出來」、葉耀輝也說「歡迎、支持何啟聖加入戰局」，何啟聖則批評國民黨花蓮縣黨部刻意操作，讓他失去參加民調資格。

