國民黨花蓮縣長初選爭議再起 葉耀輝質疑黑箱作業聲請假處分

爭取提名藍營花蓮縣長的前花蓮市長葉耀輝，質疑黨內初選程序黑箱。（取自葉耀輝臉書）





2026地方大選在即，國民黨多個縣市卻陷入提名爭議。國民黨花蓮縣黨部上月公布民調，將報請黨中央徵召勝出的吉安鄉長游淑貞，代表藍營參選花蓮縣長，但同樣爭取提名的前花蓮市長葉耀輝，認為初選有重大瑕疵、程序黑箱，今（4日）赴台北地院遞狀聲請假處分，要求黨中央暫停花蓮縣長提名連動的「選代表」公告作業。

國民黨花蓮縣黨部上月公布全民調，針對游淑貞與葉耀輝進行調查。結果顯示游淑貞支持度為51.9%，明顯領先葉耀輝的11.8%。且游淑貞在花蓮各鄉鎮市的支持比例均高於對手，呈現全面領先趨勢，因此將依照程序，正式建請黨中央提名或徵召游淑貞代表國民黨參選花蓮縣長。

廣告 廣告

然而，葉耀輝指出，花蓮縣黨部委員會上月才決議全民調，如今卻以「突襲」方式公布內參民調，且全民調至少要有3家民調公司參與，但黨部卻「偷偷摸摸」只找了1家公司並私下辦理民調，質疑黨部黑箱作業。

葉耀輝續指，地方黨部先前說要在5月左右辦理提名，但在他表態參選後，卻在未公告期程與規則、突襲式通知出席會議、且在他明確不同意列名的情況下，仍被強行納入短期民調，並對外流通結果，導致他的名譽、人格權與黨內公平競逐權受損。他於上月27日赴花蓮地院聲請假處分，要求凍結花蓮縣黨部提名程序，今再北上前往北院遞狀聲請假處分，請求國民黨中央暫停公告、發布或推動任何與花蓮縣長提名、徵召等作業資訊及相關程序。

同時，葉耀輝也向國民黨中常會提出申訴，要求中央成立專案調查小組，釐清公告、協調、民調決議形成與執行、內參外流等流程。他強調，黨內競爭可以激烈，但規則不能扭曲；勝負可以輸，但程序不能假，呼籲黨中央回歸公開、透明、可受檢驗的提名底線，以回復黨內民主與社會信賴。（責任編輯：殷偵維）

更多上報報導

賴清德赴花蓮慰勞國軍 「鏟子超人」臂章成亮點

花蓮光復洪災國民黨告發3部長「廢弛職務釀災」 陳駿季斥：搬弄是非

【有片】花蓮光復洪災徐榛蔚恐遭究責 羅智強怒：清算的刀斧對準在野黨