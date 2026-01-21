國民黨花蓮縣長黨內初選民調出爐 游淑貞大勝葉耀輝40個百分點

國民黨花蓮縣黨部完成縣長人選內參民調，吉安鄉長游淑貞以51.9%支持度，大幅領先前花蓮市長葉耀輝的11.8%，雙方差距達40.1個百分點。縣黨部表示，游淑貞在花蓮縣全部13鄉鎮市的支持比例均高於葉耀輝，呈現全面領先態勢，將依黨內程序正式建請黨中央提名或徵召游淑貞代表國民黨參選花蓮縣長。

花蓮縣吉安鄉長游淑貞 。（圖／游淑貞臉書）

花蓮縣長徐榛蔚已連任2屆，任期今年屆滿。縣黨部指出，1月8日召開全縣委員會議時，經與會全體委員充分討論後取得共識，決議以全民調方式作為縣長人選提名的重要依據，並推動由葉耀輝、游淑貞2人展開民意調查，相關結果將依黨內程序送請黨中央作為提名或徵召參考。

依據決議，縣黨部近日已正式委託專業民意調查公司，針對葉耀輝與游淑貞2人進行民調作業。調查結果顯示，游淑貞支持度為51.9%，葉耀輝支持度為11.8%，雙方支持度差距為40.1個百分點。進一步分析顯示，花蓮縣各鄉鎮市中，游淑貞的支持比例均高於葉耀輝，呈現全面領先趨勢。

前花蓮市長葉耀輝。（圖／葉耀輝臉書）

縣黨部主委盧新榮強調，本次民調為黨內內參民調，依據中國國民黨115年直轄市長暨縣市長提名特別辦法所辦理，在全縣委員會議共識下推動，過程嚴謹、程序完備。他表示，民調結果已清楚反映地方基層與多數民意的期待，縣黨部將依黨內既有程序，正式建請黨中央提名或徵召游淑貞代表國民黨參選花蓮縣長。

國民黨中央黨部。（資料照／中天新聞網）

縣黨部也呼籲，全黨同志在提名程序完成後，務必團結一致、凝聚力量，共同為花蓮的長遠發展努力，爭取縣民的認同與支持。

