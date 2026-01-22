國民黨花蓮黨部公布民調建議徵召游淑貞！何啟聖：三度羞辱葉耀輝

孫文學校校長辦公室主任何啟聖臉書貼文《面對傅崐萁，中國國民黨到底在害怕什麼？》中，以「一場因為愛而不願放手的正義之戰」為副標題，痛陳花蓮被傅崐萁家族長期掌控，已成國民黨改革的「照妖鏡」。 圖：翻攝「臉書」何啟聖

[Newtalk新聞] 國民黨花蓮縣黨部內參民調結果出爐，宣布吉安鄉長游淑貞以51.9%的支持度，擊敗支持度只有11.8%的前花蓮市長葉耀輝勝出，並建請黨中央徵召游淑貞參選花蓮縣長。不過，爭取提名但被排除在外的孫文學校總校長辦公室主任何啟聖今（22）天上午指控，縣黨部無視葉耀輝主張民調前須先辦辯論會、4月才進行初選，如果縣黨部執意要在本週做民調，就請黨部把葉排除民調，但縣黨部完全不理會，執意就要「速戰速決」。

何啟聖今日上午在臉書發文指出，根據葉耀輝的轉述，去年9月8日與花蓮縣黨部主委盧新榮在縣黨部的會面中，盧新榮親口告知，縣黨部會在今年5月進行初選，但今年1月5日他把參選宣言送交國民黨副主席兼秘書長李乾龍辦公室後，花蓮縣黨部即加速處理提名進度，而且他都已經口頭向盧新榮表明12日要移轉黨籍到花蓮縣爭取提名，花蓮縣黨部卻趁黨籍移轉作業期間在13日決定本週民調。

何啟聖續指，此事讓葉耀輝不快並提出抗議，葉認為程序足足提前4個月，主張4月再進行初選，同時應辦至少3場電視辯論會，如果花蓮縣黨部執意要在本週舉行民調，就請黨部把葉的名字從民調中移除，可議的是，縣黨部完全不理會葉耀輝的主張，執意就是要「速戰速決」，又在他21日拜會花蓮縣議員的當天公布民調結果，而且既然說是「內參民調」，為何又對外公布？

何啟聖直言：「這正證明了，花蓮王的『政治實力』！在他『朕即天下』、『睥睨一切』的『統治』下，民主只是個『擺飾』；制度根本只剩『軀殻』。縣黨部就是任他擺布的『工具』。好啦！現在縣黨部『排除異己』的工作已經大功告成，接下來，就要看中央黨部如何秉持『公平、公正、公開』的原則，來力抗傅崐萁這雙『黑手』的介入。我就不信邪，我中國國民黨這個百年的泱泱大黨，豈能在縣市長提名作業上，容許地方黨部的胡亂瞎搞，為『特定人』保駕護航。」

不過，對於花蓮縣長選舉提名作業程序，國民黨中央尊重地方黨部的協調處理結果，將依照直轄市、縣市長選舉候選人提名特別辦法規定，送請中央提名審核委員會審議。有網友在的臉書留言感嘆：「藍營選民常常掛在嘴上的，顏色對了，就什麼都對了，只有立場沒有是非，恰恰應證在自己身上！」、「花蓮到底怎麼了」、「花蓮才是傅的天下！國民黨沒救了！」、「鄭麗文主席請問這樣的花蓮縣黨部主委還能適任嗎？

以下為何啟聖臉書全文：

《對不起，傅崑萁，我打亂了你權位嬗遞的佈局！》

一場國民黨花蓮縣長提名作業的鬧劇

2026年的花蓮縣長選舉，原本平靜無波，依照傅氏王朝既定的政治佈局，將權位交給指定繼承人、政治傀儡─吉安鄉長游淑貞，順利完成看似「理所當然」的權力嬗遞。

但是，很抱歉！這回出現有個不照「傅王」劇本演出的「意外」！冒出一個不聽話的「白目仔」。在黨主席選舉期間，鄭麗文慷慨激昂、大聲疾呼的改革政見，讓他天真的深信，國民黨要打破長期為外界所詬病的醬缸文化、終結宮廷政治、遵循黨章制度、落實黨內民主。

所以，這個「白目仔」為了愛黨、率先救黨，挺身而出，試圖為國民黨撕去那張讓全黨背負沈重代價的「黑金」標籤─傅崐萁。

他一切坦坦蕩蕩、公開透明，從宣言、作為到行程，全部透過社群媒體，攤在陽光下。未料，這反成為由傅崐萁實質操控的花蓮縣黨部，依著這份公開的行事曆，規劃阻斷他「救黨、救花蓮、救民主」投身公共服務的「絕聖（滅絕何啟聖）計劃」。

下面就曝光這次花蓮縣黨部整個提名過程。從這份全紀錄的秘辛當中，讓外界知道，只要不「服從」傅崐萁這位「王」的「詔旨」，就會被排除在制度之外，狠狠踩在腳下。

首先，透過這次被花蓮縣黨部納入初選的前花蓮市長葉耀輝的轉述，去年九月八日，他與花蓮縣黨部主委盧新榮在縣黨部的會面中，盧新榮親口告知，縣黨部將於明年（2026年）五月進行初選，產生提名人選。

今年一月五日下午，我親自帶著參選的決志宣言，送交副主席兼秘書長李乾龍辦公室，晚間，消息即在台北新聞圈炸開。這個突如其來的「意外」，加速了花蓮縣黨部處理提名人選的進度。

於是，八日，縣黨部以簡訊方式，緊急邀集了傅崑萁的「王位繼承人」─游淑貞與前花蓮市長葉耀輝開會，在這場縣黨部的委員會議中決議，僅以該兩人進行「全民調」決定提名人選。至於將我排除的理由是「黨籍、戶籍不在花蓮」。

無論是國民黨在101年修訂的「黨員參加公職人員選舉提名辦法」，或者去年十一月廿六日中常會通過的「115年直轄市長暨縣市長選舉候選人提名特別辦法」，其中有哪一條規定參與提名的黨員「黨籍、戶籍」要在提名所在區域？

對此，我於九日一早十點，即前往中央黨部申訴。同時，奉副秘書長兼組發會主委李哲華「隔空指示（新聞報導中得知）」，地方黨部進行的「只是」協調，還沒進入到初選，並要我即刻向地方黨部提出說明。

「遵此」，我一刻不敢馬虎的於下午就與花蓮縣黨部主委盧新榮電話聯繫，除了表達我參選的意願，同時，也想瞭解為什麼將我排除在初選之外，是一個兩項重要的相關提名辦法中所沒有規定的理由呢？

盧主委的回覆非常的有趣，他說，黨籍不在花蓮，我們就無從查察過去是否有受黨紀等相關處分的紀錄。我以為在資訊發達的年代，從花蓮調到我在台北的黨籍資料，豈不易如反掌。顯然，外傳國民黨的黨籍資料管理，仍停留在網路撥接的年代，被盧主委不意間「證實」了。

儘管，國民黨在提名相關辦法中，都沒有明文規定要在十個月之前，就要將黨籍、戶籍遷往被提名參選的地區，不過，在這次的電話聯繫中，倒是達成了一個「共識」，就是戶籍似應依選罷法的相關規定，於選舉前四個月遷入；至於，黨籍部份，我基於表達善意與誠意，願意配合盧主委的要求，於週一（十二日）上班日，即刻辦理遷移。

十二日，我就向台北市黃國樑黨部表明黨籍遷往花蓮的意願，並簽署黨籍遷移聲明書。孰料，就在我都已經口頭向盧主委表明，週一上班日辦理黨籍遷移作業，他就趁著作業期間，於週二召開了第二次的委員會議，決議「下週（19~23日）」即刻進行所謂全民調。

此舉，引發另一位擬參選人葉耀輝的不快，當即抗議，認為，去年九月盧主委親自告知，今年五月才進行初選，倏忽提前到一月十九至廿三日，足足向前挪移了四個月。因此，他表示，可以退讓到四月進行初選，同時，應舉辦至少三場的電視辯論會，讓縣民瞭解參選的理念，以及未來施政的規劃。如果，縣黨部執意要在「下週」舉行民調，請黨部將他的名字從民調中移除，形同退出民調。

可議的是，縣黨部完全不理會葉耀輝的主張，執意就是要「速戰速決」，同時，強硬的仍把葉耀輝的名字，擺進了民調的名單上。更可議的是，縣黨部說好的「下週」，卻是在葉耀輝離開縣黨部的隔兩天、即當週（15日週四~17日週六），就快馬加鞭的進行了全民調。

又利用了我在臉書公開廿一日要前往拜會縣議員的當天，公布這份民調的結果。而且，將這份「決定提名人選」的全民調，改稱為「內參民調」。既為「內參（內部參考）」又為何對外公布？既為「內參」，又為何還更進一步的公布民 調排序？既為「內參」，又為何還公布了各自的佔比？

花蓮縣黨部，完全無視葉耀輝「將他從民調名單中剔除」的要求，執意要將他放入民調，縣黨部又完全不給他向選民訴求的時間，就要以迅雷不及掩耳的速度，展開民調，得到如此懸殊的結果，完全在葉耀輝的意料之中。縣黨部是三度羞辱葉耀輝。

葉要求民調名單，不要將他納入，但縣黨部偏要，等於是強行要求他與游淑貞進行民調。如此不尊重人，這是第一度的羞辱；做了這樣不尊重他人意見的所謂「內參民調」，又將可預見的「懸殊」民調排序及佔比對外公開，「彰顯」游淑貞的「眾望所歸」，這是第二度的羞辱；為了避免發生同額競選，遭人議論而成為花蓮的「政治笑話」，強將葉耀輝做為縣黨部的「遮羞布」，這是第三度的羞辱。

說真格的，花蓮縣黨部主委盧新榮，是一位老實本份的客家籍退伍軍人，他會有如此甘冒外界非議的作為，有其難言之隱，畢竟「人在屋簷下，不得不低頭」。他在2018年，出任傅崐萁之妻徐臻蔚參選縣長的後援會副總會長；四年後，又獲傅崐萁「欽點」，参選鳳林鎮長；落敗後，傅崐萁再任命其擔任花蓮縣黨部主委。所以，他聽命於傅崐萁，毫不令人意外。

這正證明了，花蓮王的「政治實力」！在他「朕即天下」、「睥睨一切」的「統治」下，民主只是個「擺飾」；制度根本只剩「軀殻」。縣黨部就是任他擺布的「工具」。

好啦！現在縣黨部「排除異己」的工作已經大功告成，接下來，就要看中央黨部如何秉持「公平、公正、公開」的原則，來力抗傅崐萁這雙「黑手」的介入。我就不信邪，我中國國民黨這個百年的泱泱大黨，豈能在縣市長提名作業上，容許地方黨部的胡亂瞎搞，為「特定人」保駕護航。

花蓮的「光復」，就在此一役，全黨在看、社會在看、歷史也在看。

接下來是提名作業發展的時程簡表：

一、一月五日，我親送參選宣言給李乾龍辦公室，表達參選花蓮縣長意願，爭

取黨內提名，新聞於當晚炸鍋。

二、一月八日，花蓮縣黨部召集游淑貞、葉耀輝開會，決議以「全民調」決定提名人選。將我排除的理由，是相關提名辦法所未規定的「黨籍、戶籍不在花蓮」。

三、一月九日，我前往中央黨部對於被排除在「全民調」之外，提出申訴。下午首次與花蓮縣黨部主委盧新榮電話聯繫，除表明參選意願，並詢問「黨籍、戶籍不在花蓮」，是哪一條提名辦法中規定。在確認並此規定後，盧主委接受戶籍似應以選罷法規定，於投票前四個月遷入花蓮；而我則表達誠意與善意，在雖無規定的情況下，於十二日上班日即刻將黨籍遷入花蓮縣黨部」。並約定十日前往花蓮親自拜會。

四、一月十日中午抵達花蓮，於十二點十一分接到盧主委電話，言明臨時有事，原訂的拜會取消。

五、一月十三日，就在黨籍遷往花蓮的行政作業進行中，黨部又緊急通知游淑貞及葉耀輝，仍以「黨籍不在花蓮（在通往花蓮的『路上』）」為由，將我排除。並告知隔週即進行民調。

六、一月十四日，希望與盧主委電話聯繫，詢問為何在我都表明參選意願，且辦理黨籍移轉，仍將我排除在初選之外。但，幾次去電，對方手機響三聲即掛斷，留言也不予回覆。

七、一月十五日至十七日（並非隔週、而是當週），進行民調。十六日，總算撥通盧主委電話，對於我所提問題，全數支吾其詞，完全無法引述相關規定予以答覆，僅一再以「下次還有機會」來搪塞。通話經過十一分鐘，完全沒有具體結論，連黨部已進行民調，也隱匿不予告知。

八、一月廿一日，我前往拜會花蓮縣議長及議員，並與擬參選人葉耀輝會面。黨部於下午公布民調結果。

從時間序上，就不難看出，花蓮縣黨部根據我在臉書上所公布的所有行程，「若合符節」地進行對我的防堵作為。所以，很明顯的，因為我的參與，加速了花蓮縣黨部處理提名人選的作業進度，高效、迅捷。

附註：

一、花蓮縣黨部的所有提名作業期程，什麼時間該進行什麼工作，完全沒有對外公布，被認定的「被協調對象」都是緊急應召開會，甚至連開會的主題、內容，都未被事先告知。

二、國民黨中央黨部也不遑多讓。去年十一月廿六日中常會通過的「115年直轄市長暨縣市長選舉候選人提名特別辦法」，隔天雖在臉書粉專刊出「重點摘要」，但特別辦法的條文全文，在官網遍尋不著，讓有意參選者完全無法遵循辦理相關作業。直至我一月十一日傍晚六點廿分，向中央黨部反映，才在一月十三日對外公開全部條文。

